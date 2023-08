Domenica 15 agosto 1993

I soldati serbi si sono ritirati dai due monti intorno Sarajevo, lasciando dietro di sé un incendio che hanno appiccato loro stessi. Sui problemi umanitari è scoppiata una polemica fra ONU e Gran Bretagna riguardo i criteri con cui è stata compilata lista dei feriti urgenti che verranno fatti evacuare da Sarajevo.

La CEE continua a tenere sotto controllo il debito pubblico italiano: giudica troppo basso il taglio delle spese e ancora troppo alto il rapporto deficit/pil che nel 1992 è risultato l’11,1%, in calo dello 0,4% rispetto al 1988.

Sciopero della fame per 24 ore dei detenuti nelle carceri italiane. La protesta è contro l’eccessivo affollamento nei penitenziari e per chiedere processi più veloci e pene alternative. Non c’è un numero preciso sull’adesione alla protesta. Colpisce che la maggiore adesione però sia avvenuta nelle carceri più moderne, mentre sia bassissima nei penitenziari più problematici come Regina Coeli e San Vittore.

I test della “Goletta Verde”, promossi da Lega Ambiente, bocciano sei mari su dieci. Acque bocciate in Abruzzo, Veneto, Romagna, Sicilia, Campania e Liguria. Ma ci sono anche oasi, dove l’acqua è davvero blu: le Cinque Terre, l’isola del Giglio, la penisola salentina, la zona di Stintino in Sardegna e l’isola di Ischia.

Giovedì 15 agosto 2013

Egitto: la giunta militare sgombera con la forza i sit-in pro Morsi dei Fratelli Musulmani nei pressi della moschea di Rābiʿa al-Adawiya e di Naṣr City, vicino all’università della Capitale: almeno 638 i morti. Il vicepresidente ad interim Muhammad al-Barādei si dimette; viene proclamato il coprifuoco e lo stato di emergenza per almeno un mese. La Casa Bianca prende le distanze dicendo che questa operazione va contro le promesse di riconciliazione fatte dal Governo egiziano e chiude la sua ambasciata al Cairo.

Pil dell’Eurozona in crescita (+0,3%) dopo 18 mesi di calo. Nella Ue-27 solo tre Paesi hanno il segno meno, uno di questi è l’Italia che segna -0,2%.

Libano, autobomba a Beirut contro Hezbollah, almeno 20 morti e centinaia di feriti. Un gruppo islamico sunnita, le Brigate di Aisha, ha rivendicato l’attacco affermando che si è trattato di un’azione contro il movimento sciita libanese e minacciando nuovi attentati.

Enel Green Power, numero uno al mondo nelle energie alternative, costruirà in Cile il più grande dei suoi parchi eolici. L’impianto sarà realizzato nella località di Taltal nella regione di Antofagasta, 1.550 km a Nord di Santiago. Sarà in grado di produrre più di 300 GigaWatt/ora, che corrispondono al fabbisogno di circa 170 mila famiglie cilene.

