Lunedì 2 agosto 1993. Il Presidente del Consiglio Ciampi è a Bologna per il 13° anniversario della bomba alla stazione centrale.

Drammatica riunione dei ministri economici CEE. Lo SME è salvo, ma solo formalmente. Lira e Sterlina rimangono fuori, mentre per le altre monete il tasso d’oscillazione passa dal 4,5% al 30%. Una soluzione che concilia gli interessi francesi e tedeschi: la Francia non voleva svalutare, la Germania non voleva essere costretta a sostenere il sistema con acquisti continui di valute. George Bush jr. Il figlio dell’ex Presidente si è candidato alle primarie repubblicane del Texas. A differenza del padre, secondo il Washington Post, George Bush Junior ha un acume politico molto sviluppato ed è un texano autentico che va in giro con gli stivali a punta da cowboy, mastica tabacco e parla con l’accento strascicato della regione.

Venerdì 2 agosto 2013. Bce e Fed spingono le Borse Ue. Draghi lascia i tassi allo 0,5% il costo del denaro, seguendo la decisione analoga della Fed. Il Governatore Draghi: “Mercato lavoro debole, puntare su crescita”.

Il viceministro dello Sviluppo economico con delega alle Tlc, Antonio Catricalà, in audizione in Commissione di Vigilanza Rai ha detto che il livello di evasione per il canone Rai è ad un livello insopportabile. Sostiene che potremmo fare come altri paesi: Austria, Germania, Finlandia, Islanda, Svezia e Svizzera, dove hanno pensato ad una tassa generale sui media. In Grecia il canone “si paga con la bolletta elettrica: un sistema facile a dire ma difficilissimo da realizzare”. Deutsche Bank e l’imprenditore Maurizio Borletti hanno venduto il grande magazzino di lusso francese Printemps a investitori del Qatar per 1,75 miliardi di euro. Deutsche Bank e Borletti avevano acquisito Printemps nel 2006 per 1,1 miliardi di euro.

Sui media si parla dello scandalo Weiner. Anthony Weiner, deputato statunitense e candidato a Sindaco di New York, è stato accusato di aver inviato dei messaggi di naturale sessuale via Twitter. (Questa vicenda avrebbe avuto un grosso impatto qualche anno dopo. I messaggi di sexting di Weiner portarono al sequestro del suo computer, dove furono trovate delle mail governative di Hilary Clinton inoltrate dalla moglie Huma Abedin per stamparle a casa. Queste mail avrebbero portato l’FBI a riaprire l’inchiesta su Hilary Clinton 12 giorni prima delle elezioni e secondo alcuni analisti questo fu determinante nel risultato delle elezioni presidenziali del 2016).

Franco Bellacci