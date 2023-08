Martedì 10 agosto 1993

Ciampi ha scritto una lettera ai leader europei per provare a rilanciare l’agonizzante sistema monetario europeo. Il Cancelliere tedesco Kohl si è detto certo che l’unificazione andrà avanti.

La Nato ha approvato all’unanimità i piani di bombardamento sugli obiettivi serbi intorno a Sarajevo, al termine di una giornata caotica caratterizzata dal finto ritiro dei serbi dalle colline intorno alla città.

Crolla l’occupazione nelle grandi industrie nel primo semestre -6,2%, vola la cassa integrazione che è cresciuta del 26,6%.

Nonostante tutti i problemi procedurali, ambientali, le proteste degli enti locali, le inchieste giudiziarie il Governo è pronto a dare il via alla posa della prima pietra dei cantieri per il treno dell’Alta Velocità.

La Sip ha ampliato la copertura del servizio per i telefonini, concentrandosi in particolar modo sulle località di vacanza. Gli oltre 900.000 abbonati potranno portare il telefonino in vacanza senza timori di non avere campo.

Secondo un rapporto ONU l’Italia ha il più basso livello di natalità al mondo, nel periodo 90-95 scenderà a 1,3 per coppia. Secondo uno psichiatra si tratta da una presa di coscienza: “Siamo troppi e ci autolimitiamo”. Il segno di un Paese che vuol mantenere equilibrio fra popolazione e risorse.

Sabato 10 agosto 2013

A Catania annegano sei migranti vicino alla riva. Erano oltre 100, uomini, donne, bambini, quasi tutti siriani su una barca di 15 metri, che si è arenata a poche decine di metri dalla spiaggia, ma prima della riva quel tratto di mare ha un profondo scalino, dove le vittime sono affogate.

Serie di attacchi terroristici in diverse città dell’Iraq, tra cui Baghdad, Karbala, Nassiriya e Kirkuk. Colpiti caffè, mercati e ristoranti. Il bilancio è di oltre 70 morti nel giorno di festa dopo il Ramadan. Complessivamente nell’ultimo mese i morti sono stati quasi 700.

Mario Monti è contrario all’abolizione dell’IMU sulla prima casa: “Sarebbe una scelta non coerente con la situazione economico-finanziaria del Paese, né con gli impegni del governo e della maggioranza”.

La crisi delle partite Iva: aperture in calo. Nel primo semestre dell’anno nuove attività in diminuzione del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Edilizia, trasporti ed attività professionali fanno registrare le riduzioni maggiori

Scippi e borseggi: il Foreign Office mette Roma nella lista nera dei furti. I consigli del sito ufficiale gov.uk ai turisti britannici in visita nella Capitale: “Attenti a bande sui bus. Lasciate in hotel gli oggetti di valore”. La pericolosità di Roma è segnalata anche dalla stampa americana.

Franco Bellacci