L’Italia rischia di pagare due volte l’Intelligenza Artificiale: la prima con gli incentivi per comprarla e la seconda con la dipendenza da chi la vende. Un buon incentivo dovrebbe invece lasciare l’impresa più capace e più libera di scegliere, una garanzia che nella manovra all’esame della Camera è ancora da costruire. Il momento per farlo è questo, perché due scadenze si incrociano: martedì 17 novembre si chiude il termine per gli emendamenti e dal 12 gennaio l’Europa vieterà ai fornitori di servizi cloud di far pagare al cliente il passaggio a un concorrente.

L’articolo 12 prevede, con trenta milioni l’anno nel prossimo triennio, un credito d’imposta fino al 30 per cento sui canoni cloud di un elenco di software avanzati, Intelligenza Artificiale generativa compresa. È una scelta utile, perché il software si acquista sempre più come servizio e l’abbonamento mette alla portata di una piccola impresa strumenti che da sola non potrebbe costruire. Hanno ragione anche Confartigianato, CNA e Casartigiani, che in audizione hanno chiesto più risorse: secondo la relazione tecnica del governo, la spesa agevolabile vale già oggi circa 94 milioni e all’aliquota piena assorbirebbe quasi tutto il fondo. Prima della cifra, però, viene il disegno, perché la produttività non arriva con la fattura.

Un preventivo preparato in pochi minuti resta fermo se mancano i dati del magazzino, così come una pratica scritta più in fretta continua ad aspettare se l’autorizzazione attraversa cinque uffici. Lo strumento rende quando l’impresa riorganizza il lavoro che gli sta intorno e quando chi lo usa, che conosce le eccezioni assenti da ogni manuale, impara a governarlo. Uno studio pubblicato dalla Banca dei regolamenti internazionali stima che nelle imprese europee l’adozione dell’Intelligenza Artificiale alzi del 4 per cento, in media, il livello della produttività del lavoro. Ma i benefici si concentrano nelle aziende medie e grandi e crescono dove l’impresa investe anche nella formazione e nei sistemi informativi. In Italia, secondo il censimento delle imprese che l’Istat ha richiamato anche in audizione, la formazione non obbligatoria la fa una microimpresa su cinque, contro otto grandi su dieci. Così com’è scritto, l’incentivo paga lo strumento e tace su chi deve usarlo, proprio dove le piccole sono più indietro e dove le stesse confederazioni artigiane chiedono un sostegno.

L’altra garanzia riguarda la libertà. Più questi sistemi entrano nel lavoro quotidiano, più l’impresa deposita nella piattaforma le proprie procedure, la memoria dei clienti e i criteri con cui decide, sicché col tempo cambiare fornitore può voler dire ricostruire una parte dell’organizzazione. Si entra con l’incentivo e si resta perché uscire costa troppo, mentre al rinnovo il potere contrattuale si sposta verso chi vende. Oltre mezzo secolo fa l’economista Albert Hirschman chiamò «uscita» il potere del cliente di andarsene: finché esiste, il fornitore deve meritarsi il rinnovo. L’Europa ha deciso di proteggerlo con il regolamento sui dati, che impone già ai fornitori di agevolare il cambio restituendo i dati al cliente e fra due mesi eliminerà gli addebiti per il passaggio. Un archivio restituito, però, vale poco se nessun altro sa rimetterlo in funzione. Il credito italiano, che coprirà i canoni proprio da gennaio, può completare questa apertura facendo della libertà di uscita un criterio degli acquisti sostenuti dal denaro pubblico.

L’emendamento che serve può restare dentro lo stanziamento previsto, come la maggioranza chiede a ogni correzione della manovra, visto che si limita a graduare l’aiuto secondo ciò che lascia all’impresa. L’aliquota massima andrebbe a chi accompagna l’adozione con la formazione sul lavoro e sceglie contratti che rendono esportabili i dati aziendali e documentano le configurazioni e le procedure sviluppate per suo conto. Queste clausole possono rendere meno oneroso il cambio di fornitore, salvaguardando il lavoro già fatto. Negli altri casi, il sostegno sarebbe inferiore, mentre al decreto resterebbero le modalità attuative, compreso un tetto per impresa. Per misurare i risultati basterebbe una valutazione pubblica su un campione di beneficiari, senza perizie per ogni piccolo contributo. È una correzione che maggioranza e opposizione potrebbero firmare insieme, perché è il modo liberale di usare il denaro pubblico: aiutare le imprese a innovare e rafforzarne la libertà di scegliere.

La prova arriverà quando il beneficio fiscale sarà finito. Se resteranno persone più preparate e imprese più libere, avremo finanziato la crescita; se resteranno soltanto contratti da rinnovare, avremo messo l’Italia in abbonamento.

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Rosario Cerra