Viaggiava sull’Autostrada A1 tra Colleferro e Anagni, in direzione Roma, quando al km 598, un tragico incidente mortale che ha coinvolto sei auto, le è costato la vita. La vittima dell’episodio è una giovane donna e il fatto si è verificato ieri sera, attorno alle 21:30 viaggiava in compagnia di un’amica ed era al volante della sua lancia della sua auto quando nella carreggiata opposta una macchina ha improvvisamente perso una gomma.

Lo penumatico è finito contro una vettura che viaggiava nella stessa direzione, danneggiandola e mandandola fuori strada, poi è rimbalzato oltre lo spartitraffico ed ha colpito con violenza il parabrezza di una Lancia Y e successivamente un’altra automobile.

Da lì è nato un secondo incidente che ha ferito in totale sei persone. Ad intervenire sulla stradale anche i Vigili del Fuoco e quattro ambulanze, oltre ai mezzi di soccorso di Autostrade per l’Italia che hanno rimesso in sicurezza l’asfalto.

Luca Frasacco