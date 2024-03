Incidente mortale su via Due Ponti. Un ragazzo di 22 anni è morto in seguito a uno scontro tra lo scooter che stava guidando e un furgone. In condizioni disperate, è deceduto prima di poter essere trasportata in ospedale.

La ricostruzione e la dinamica dell’incidente mortale su via Due Ponti

E’ successo tra via dei Due Ponti e via Bomarzo, dove uno scooter Piaggio Liberty 125 si è scontrato con un autocarro Peugeot. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 22 anni, è deceduto sul posto. Il conducente dell’autocarro, che si è fermato subito dopo l’impatto, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sul posto intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ulteriori pattuglie intervenute in ausilio per le chiusure stradali , ancora in atto, necessarie per i rilievi del caso.

