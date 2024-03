Una tragedia tra i ragazzi che andavano a scuola. Questa mattina sui binari della stazione di Genova Sturla uno studente è morto travolto da un treno. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Il giovane, di 20 anni, è stato travolto dal convoglio in pieno tra le persone presenti in stazione che non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Inutili i soccorsi del 118

Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer e dei vigili del fuoco. La Polfer ha richiesto l’arrivo dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Intercity e Regionali stanno registrando ritardi. Inevitabile lo stop ai treni che non potranno transitare sulla linea. Un testimone affermerebbe di aver visto il ragazzo mollare lo zaino in terra e buttarsi sotto il treno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo