La pubblicazione del documentario “Naza” ha aperto un nuovo scontro all’interno del dibattito strategico e giuridico legato alla gestione delle operazioni belliche nella Striscia di Gaza. Di fronte all’impatto mediatico dell’opera, i vertici delle Forze di Difesa Israeliane hanno scelto di diffondere una nota ufficiale di contestazione estremamente dettagliata. Il documento istituzionale – datato 1 ottobre – bolla senza mezzi termini i contenuti della pellicola come una rappresentazione distorta, fuorviante e gravemente ingannevole dei complessi meccanismi che presiedono alla selezione degli obiettivi militari e all’autorizzazione dei raid.

Al centro della confutazione vi è la critica metodologica mossa agli autori del lungometraggio, accusati di aver fondato la propria inchiesta su testimonianze parziali, decontestualizzate e fornite da operatori di grado inferiore, i quali non possiedono una visione d’insieme della struttura gerarchica e dei rigorosi filtri di legalità stabiliti dai comandi superiori. Gli autori non hanno fatto alcuno sforzo per corroborare le dichiarazioni di ciascuno degli intervistati con quelle di altri testimoni: ciascuna affermazione è frutto delle dichiarazioni di un solo soggetto e poi si passa alla dichiarazione successiva, senza fornire prove, fonti, e nemmeno un confronto incrociato.

Secondo la posizione ufficiale dell’esercito, il film ignora deliberatamente l’articolato sistema di controlli giuridici e operativi che ogni piano d’attacco è obbligato a superare prima di ricevere il via libera definitivo. Le forze armate respingono con fermezza l’ipotesi che siano state concepite o tollerate strategie orientate alla produzione indiscriminata di perdite tra i non combattenti. Al contrario, la dottrina operativa interna prevede l’esistenza di strutture dedicate, come la Cellula di Mitigazione del Danno ai Civili, il cui compito specifico è valutare preventivamente l’impatto di ciascuna operazione sulla popolazione protetta. L’esercito sottolinea come la pianificazione tattica si muova costantemente all’interno dei confini delineati dal diritto internazionale umanitario, applicando i principi di distinzione, proporzionalità e necessità militare. Quando l’analisi preventiva evidenzia un rischio di danni collaterali sproporzionato rispetto al vantaggio strategico perseguito, i protocolli impongono la modifica immediata del piano, il rinvio dell’azione o la sua totale cancellazione, un evento che nella realtà operativa si è verificato in numerose circostanze.

Un altro nodo centrale affrontato dalla replica riguarda l’utilizzo degli strumenti digitali avanzati e dei sistemi di supporto automatizzato nella fase di identificazione e repertoriazione dei target. La narrazione cinematografica aveva insinuato l’esistenza di procedure automatizzate prive di controllo umano, capaci di decidere in autonomia la sorte di centinaia di persone attraverso l’uso di software dedicati. La nota dell’IDF chiarisce che la tecnologia informatica viene impiegata esclusivamente come supporto analitico per l’elaborazione dei dati a disposizione degli analisti, ribadendo che nessuna decisione di fuoco viene mai delegata a un algoritmo e che ogni singolo bersaglio resta subordinato al vaglio e alla responsabilità diretta di valutatori umani in carne ed ossa. Vengono inoltre stigmatizzate le cifre e le affermazioni circolate in merito a presunte autorizzazioni preventive per l’eliminazione sistematica di centinaia di civili in un unico attacco, definendole prive di riscontro fattuale e smentite dalla pratica quotidiana dei reparti operativi.

La presa di posizione dell’esercito, pur ribadendo la propria apertura a critiche circostanziate basate su dati verificabili, riafferma con forza la legittimità della propria condotta in un contesto segnato da dinamiche di guerriglia urbana asimmetrica, in cui la fazione avversaria utilizza sistematicamente le infrastrutture civili come copertura protettiva (che così perdono qualsiasi protezione, come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra) ed impongono alle forze armate un costante e complesso bilanciamento tra esigenze di sicurezza nazionale e obblighi di tutela umanitaria.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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