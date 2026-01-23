Sostenere l’innovazione che rende il Made in Italy più competitivo, circolare e sostenibile: è questo l’obiettivo del Premio “MICS Futuro Made in Italy, Call 4 Circular Startup”, contest organizzato e promosso dalla Fondazione MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile (nell’ambito delle attività finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso i fondi PNRR), insieme al Circular Economy Lab, iniziativa di innovazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo

Factory.

Con una dotazione complessiva di 1 milione di euro, il premio si rivolge a startup, spinoff universitari e micro e piccole imprese innovative attive sul territorio nazionale, chiamate a proporre soluzioni ad alto contenuto tecnologico, capaci di accelerare la transizione verso modelli produttivi più sostenibili e circolari. Per Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli, tra i partner fondatori del Partenariato esteso MICS, «Il “Premio MICS Startup” rappresenta un’opportunità straordinaria per l’intera filiera della pelle, un settore che sta vivendo una profonda trasformazione guidata dalla sostenibilità e dalla digitalizzazione. Come Stazione Sperimentale, sosteniamo quelle soluzioni ad alto contenuto tecnologico capaci di accelerare il passaggio verso modelli di economia circolare sempre più concreti.

Sostenere questa iniziativa significa dare voce ai giovani talenti, agli spin-off universitari e alle micro-imprese che, con la loro agilità e visione, possono offrire risposte innovative alle sfide industriali di oggi. Il nostro obiettivo è favorire una contaminazione virtuosa tra la ricerca d’avanguardia e il sistema produttivo, affinché l’innovazione non resti confinata nei laboratori, ma diventi un vantaggio competitivo reale per le nostre aziende sul mercato globale. Ed il Premio MICS è per le startup del settore una sfida da cogliere, che mette a disposizione non solo risorse economiche rilevanti, ma anche percorsi di co-innovazione fondamentali per la crescita».

La Call sarà aperta dal 19 gennaio alle 15.00 del 13 febbraio 2026 e selezionerà fino a 10 progetti vincitori, ciascuno dei quali potrà ricevere un premio economico fino a 70.000 euro, oltre alla partecipazione a un programma di bootcamp ed engage pensato per rafforzare il vantaggio competitivo dei progetti selezionati e per favorire collaborazioni di co-innovazione con aziende del sistema industriale.

© Riproduzione riservata

Redazione