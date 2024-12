Tragedia in una villetta a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un turista tedesco è morto e altri tre sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio. Esalazioni provenienti probabilmente dal camino, utilizzato nel corso della serata per la brace durante il soggiorno siciliano del gruppo. A

A perdere la vita un uomo di 36 anni. Ricoverati in gravi condizioni un 63enne e due donne di 60 e 34 anni: trasportati in ospedale a Partinico e a Cafalù, sono stati sottoposti a trattamenti in camere iperbariche.

Accertamenti in corso per cristallizzare la dinamica di quanto accaduto. A ritrovare il gruppo dei quattro turisti sono stati i vigili del fuoco entrati nella villetta dopo aver ricevuto una segnalazione. All’interno hanno trovato il camino pieno di braci emanava fumi che probabilmente hanno causato l’intossicazione.

Redazione

Ciro Cuozzo