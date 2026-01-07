Cinque fori e due ogive sono state rinvenute questa mattina alla riapertura della sede Cgil a Roma, nel quartiere Primavalle. Lo scrive su facebook la CGIL Roma e Lazio: “Sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia – prosegue -, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la CGIL e nessun altro locale limitrofo”. Per l’atto non risultano rivendicazioni.

Chiedendo alle forze dell’ordine di far luce al più presto sull’accaduto, la CGIL aggiunge che non si farà intimidire: “Quanto accaduto – precisa – ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi. Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la CGIL nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia”. Sono in corso indagini della Digos.

Redazione

Luca Frasacco