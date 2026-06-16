È in programma giovedì 18 giugno, con inizio alle ore 11.00, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, l’evento conclusivo del progetto PNRR “Voices of Heritage – From Beneventan Manuscripts to Modern Music Through the Lens of Innovation. Quando la musica diventa rinascita”, promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento in qualità di soggetto capofila, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso e con l’Università Telematica Pegaso.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un articolato percorso durato venticinque mesi, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha avuto come obiettivo la valorizzazione internazionale del patrimonio musicale italiano, con particolare riferimento alla tradizione del Canto Beneventano e alle straordinarie testimonianze manoscritte custodite nel territorio sannita.

Il progetto ha saputo coniugare ricerca scientifica, innovazione tecnologica, produzione artistica e cooperazione internazionale, sviluppandosi lungo due direttrici fondamentali.

Da un lato, l’attività artistica e performativa ha consentito a studenti e docenti dei Conservatori partner di rappresentare l’eccellenza dell’Alta Formazione Musicale italiana in prestigiosi contesti internazionali. Il progetto ha infatti toccato alcune delle più importanti realtà culturali e musicali del mondo, tra cui New York, Philadelphia, Montréal, Napoli, Lisbona e Siviglia, contribuendo alla diffusione del patrimonio culturale italiano e alla costruzione di nuove relazioni accademiche e artistiche.

Dall’altro lato, Voices of Heritage ha sviluppato un importante percorso di studio, catalogazione, valorizzazione digitale e divulgazione del patrimonio documentario e musicale beneventano, rendendo accessibili online contenuti scientifici e materiali destinati non soltanto agli studiosi ma anche a studenti, appassionati e cittadini interessati alla conoscenza della storia musicale europea.

Particolare rilievo assume il lavoro svolto sul Canto Beneventano, una delle più significative espressioni musicali dell’Europa medievale e autentico patrimonio identitario del territorio, che grazie al progetto è stato oggetto di nuove attività di studio, promozione e diffusione in ambito nazionale e internazionale.

Il convegno del 18 giugno, con inizio alle ore 11.00, sarà coordinato da Nunzia De Girolamo e si aprirà con la proiezione di un docu-video che ripercorre le tappe salienti del progetto e con la prolusione di Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e Responsabile scientifico del progetto.

A seguire è previsto un confronto a più voci, sempre moderato da Nunzia De Girolamo, sul tema del “Patrimonio musicale italiano oltre i confini: un progetto PNRR tra ricerca, formazione e cooperazione internazionale” con gli interventi di Nazzareno Orlando, Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, Rita D’Addona, Presidente del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e di Angelo Rega, delegato del Rettore alla comunicazione istituzionale dell’Università Telematica Pegaso. Infine, nella seconda parte del convegno sono previste altre tre relazioni tematiche: L’arte: la musica come strumento di valorizzazione, restituzione artistica e cooperazione internazionale, a cura di Giuseppe Ilario; L’innovazione: dallo studio delle fonti alle tecnologie per la conservazione e fruizione, affidata a Gianluca Bocchino, docente di Storia della musica al “Nicola Sala” di Benevento; infine, La divulgazione: la Piattaforma Web VoH, con Angelo Rega, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università Pegaso.

A chiudere i lavori sarà Gianluigi Consoli, Direttore Generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In seguito, i partecipanti potranno visitare l’exhibit multimediale “Dal manoscritto al suono immersivo”, realizzato per illustrare il percorso di trasformazione delle fonti storiche in nuove forme di fruizione artistica e tecnologica.

Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, commenta così l’iniziativa: “Voices of Heritage rappresenta uno dei più significativi progetti di internazionalizzazione realizzati dal Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Grazie al sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca e alle opportunità offerte dal PNRR, siamo riusciti a costruire un percorso che ha unito ricerca, innovazione, produzione artistica e cooperazione internazionale, portando il patrimonio musicale del nostro territorio nei principali contesti culturali e accademici internazionali. Questo progetto ha consentito di riportare all’attenzione della comunità scientifica e artistica uno straordinario patrimonio storico quale il Canto Beneventano, valorizzandolo attraverso nuovi strumenti di studio, divulgazione e fruizione digitale. I risultati che presenteremo il 18 giugno costituiscono un importante traguardo, ma rappresentano soprattutto il punto di partenza per nuove attività di ricerca, formazione e collaborazione internazionale. Desidero ringraziare il Ministro dell’Università e della Ricerca, Senatrice Anna Maria Bernini, i dirigenti del Ministero, il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, l’Università Pegaso, il Presidente Nazzareno Orlando, la già Presidente Caterina Meglio che ha accompagnato l’avvio del progetto, il personale docente e amministrativo coinvolto nelle attività e, soprattutto, i nostri studenti. Sono stati loro i veri protagonisti di questa esperienza, dimostrando come il patrimonio culturale possa trasformarsi in una straordinaria occasione di crescita, innovazione e dialogo tra i popoli”.

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