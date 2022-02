È in gravi condizioni il ragazzo di 16 anni travolto, mercoledì mattina, da un treno nella stazione di Arcisate, in provincia di Varese in Lombardia. È successo stamattina, prima delle 8:00. Il convoglio era in transito sulla linea “Porto Ceresio-Varese”. Da chiarire tutta la dinamica dell’accaduto.

Il treno procedeva a velocità limitata, secondo quanto ricostruire Il Corriere della Sera Milano. A prestare immediatamente soccorso al 16enne gli agenti della polizia locale di Arcisate che ha il comando nei pressi dello scalo. Sul posto sono intervenute, allertate dal 118, ambulanza e automedica. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese ed è stato sopposto ai primi accertamenti clinici.

La Tac ha riportato che il ragazzo ha subito un forte trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. È intubato e in prognosi riservata. Al vaglio della Polfer, compartimento di Milano, le precise dinamiche dell’accaduto. VareseNews ha scritto che secondo alcune testimonianze di persone presenti sul posto, si sia trattato di un gesto volontario – dettaglio tutto da confermare.

A causa dell’incidente il traffico è rimasto bloccato per diverse ore nella tratta Arcisate-Varese. L’agenzia Trenord ha attivato un servizio sostitutivo con pullman in direzione nord. Per i viaggiatori diretti in Italia dal Canton Ticino utilizzabili i treni della linea “S11 Chiasso-Milano” fino a Seregno e poi da lì sulla linea S9 per Saronno, dove si trovano i treni della linea Malpensa Express.

