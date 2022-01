Era salito sulla Funicolare di Montesanto di Napoli. All’improvviso ha cominciato a sentirsi male. Si è accasciato a terra senza più riuscire a respirare. Sono stati attimi di terrore nella funicolare che collega il Vomero alla Pignasecca. Per l’uomo, un 60enne, non c’è stato nulla da fare.

Tutto è successo alle 11.30 di un tranquillo sabato mattina. In funicolare c’erano tante persone che hanno assistito alla scena. Secondo la ricostruzione fatta da Il Roma, il 60enne è salito sul treno poi all’altezza di Corso Vittorio Emanuele ha cominciato a sentirsi male. Subito è stato soccorso dai presenti mentre il conducente della Funicolare metteva in atto le manovre di emergenza riportando il treno in stazione.

Nel convoglio c’erano dei medici inglesi che per caso si trovavano lì. Hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco per oltre 40 minuti ma inutili sono stati i tentativi di soccorso anche da parte del personale ANM. Alla stazione della Pignasecca è arrivata anche l’ambulanza del 118 dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. Il personale sanitario avrebbe poi intubato anche l’uomo per cercare di stabilizzarlo, ma anche questo ultimo tentativo sarebbe purtroppo risultato vano.Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto per un arresto cardiaco.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

