Sanremo 2024 è già terminato da diverse settimane ma non si placano le polemiche legate alla partecipazione di John Travolta e al caso di “pubblicità occulta” delle scarpe U-Power indossate dall’attore sul palco dell’Ariston. Il tg satirico di Canale 5 ‘Striscia la notizia’ ha mandato in onda un servizio nel quale sostiene che Travolta fosse arrivato molto prima a Sanremo per fare le prove indossando gli stessi abiti e accusando quindi la Rai di aver insabbiato il caso celandosi dietro frettolose scuse.

La replica della Rai sul caso John Travolta: denunciamo ‘Striscia la notizia’

Ma adesso è arrivata la replica al vetriolo della Rai che taccia Striscia la notizia come produttrice di fake news. “Nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 27 febbraio è stato riferito che John Travolta già nelle ore pomeridiane avrebbe partecipato alle prove del Festival indossando gli abiti e gli accessori della performance serale. La notizia diffusa dal telegiornale satirico è falsa e come tale sarà perseguita da Rai ai sensi di legge”. Lo comunica la Rai in una nota.

Cosa sostiene Striscia la notizia: le immagini di John Travolta

John Travolta già all’arrivo per le prove pomeridiane all’Ariston aveva le stesse scarpe brandizzate indossate al Festival di Sanremo la sera del 7 febbraio. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Pinuccio nella rubrica “Rai Scoglio 24” mostra le immagini eccezionali in cui si vede l’attore, prima e dopo le prove del pomeriggio, vestito dalla testa ai piedi proprio come è andato poi in onda la sera. Lo stesso abito scuro, la stessa cravatta larga e un po’ morbida, le stesse calzature del brand di scarpe anti-infortunistiche.

Outfit sfoggiato anche nello spot U-Power che lo vede protagonista, registrato a Ventimiglia il giorno successivo alla sua ospitata al Festival. «Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo», commenta Pinuccio, facendo notare che la versione di Federica Lentini, vicedirettrice dell’intrattenimento prime time della Rai, data in conferenza stampa, non sta in piedi. Lentini aveva dichiarato che Travolta era entrato in camerino all’ultimo momento ed era andato direttamente sul palco e che per questo nessuno aveva notato le scarpe con brand in vista.

L’opinione dell’inviato Pinuccio: ora arriva la querela della Rai

Insomma, sebbene la Rai abbia frettolosamente chiesto scusa, qualcosa continua a non quadrare secondo Striscia la notizia. Ancora Pinuccio: “Travolta per tre giorni non s’è lavato? A noi insospettisce questa cosa: pensiamo che non sia tutta questa combinazione. Ci fa pensare che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta. La Rai dice che deve indagare, ma noi lanciamo due appelli. Il primo alla Rai: capiamo chi è che ha fatto quest’errore. E all’azienda diciamo: perché non vuole dirci come stanno le cose? Noi qua stiamo”. Il siparietto di John Travolta non fu deciso all’ultimo secondo le prove fornite di Striscia la notizia.

