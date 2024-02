Un monologo di critica alla società in chiave Mannino. Un successo di applausi e la dimostrazione che si può ridere e far ridere anche quando si dicono parole scomode. Ecco alcuni passaggi di critica spogliati delle battute dal sapore siciliano della comica Teresa Mannino “Ragioniamo come nel 2054 anni fa. viviamo in un’epoca pitagorea. L’uomo ha perso proprio la misura e pensa che quello che non serve venga eliminato”.

“Noi siamo animali e ce lo dobbiamo ricordare. Abbiamo il 98% del nostro patrimonio genetico uguale alle scimmie ma noi potremmo dire che ci sentiamo superiori perché parliamo ma la natura comunica in altro modo. Per esempio i babbuini si salutano strizzandosi il pene.”

Le formiche tagliafoglie e la loro società: “Pochi maschi e poi muoiono dopo una scopata”

“Io ho interrogato le formiche tagliafoglie. Loro coltivano funghi e fanno agricoltura da 50 milioni di anni e non hanno rovinato niente. Noi lo facciamo da 10mila anni e abbiamo sfinito il pianeta e viviamo qui da soli 2 milioni di anni invece loro da 150 milioni di anni.”

“La loro società funziona così. C’è la regina madre e pochi maschi. La regina sceglie di avere solo femmine e i maschi servono solo a procreare e l’unico loro compito è quello di fornire spermatozoi. E dopo l’accoppiamento muoiono perché non servono più. Così i maschi sono felici perché la loro vita è stata una grande scopata!”

“Gli uomini invece preferiscono il potere su tutto. A me piace il potere di ridere e farvi ridere, di vestirmi con le piume. Se non è passato non è il momento di passare oltre.”

Teresa Mannino in conferenza stampa aveva già fatto parlare

Teresa Mannino non è ancora salita sul palco ma già scatenata la polemica per la sua comicità dirompente legata al caso John Travolta. La comica e co conduttrice di Sanremo 2024 affianca Amadeus nel corso della terza serata della kermesse. In conferenza stampa la Mannino ha già dato il meglio di sé con tutta l’ironia che la contraddistingue.

“Noi siamo colonia americana, dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto”

Teresa Mannino commenta il caso del giorno legato alle polemiche per la partecipazione di John Travolta. Pubblicità occulta, cachet stellare, un’esibizione del ballo del qua qua da dimenticare e cancellare: in 15 minuti di ospitata la star americana ha sollevato una miriade di rimostranze.

“Non c’entro niente quindi ci saranno tutti quelli del mio gruppo che diranno ‘stai zitta che ti intrometti che questo è un casino […]’. Però io non ce la faccio a non dire le cose. Mi piace questo fatto che ci sia questa attenzione su quello che è successo ieri con John Travolta, giustamente anche il fatto delle scarpe, comunque siamo nella Rai, azienda pubblica… però ci dobbiamo ricordare che noi siamo una colonia americana quindi questo è niente“.

