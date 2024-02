Teresa Mannino è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus ci sarà proprio la comica, attrice ma anche cabarettista e conduttrice radiofonica, diventata particolarmente famosa dopo la sua partecipazione a Zelig. Mannino, nata a Palermo da e oggi 53enne, ha parlato raramente durante la sua carriera della sua vita privata, del suo matrimonio e della relazione attuale.

Teresa Mannino, marito e tradimento

Non si hanno grandi informazioni riguardo la vita privata della 53enne. Quel poco che si conosce lo si deve a una sua intervista a Donna Moderna, in cui ha raccontato di un suo matrimonio passato e di una sua relazione. L’identità dell’ex marito non è nota, ma dopo la separazione ha incontrato l’uomo della sua vita, o meglio, lo ha reincontrato. Si chiama Andrea ed è un batterista. Nel suo racconto infatti spiega: “Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata”.

Poi il destino li ha fatti incrociare nuovamente: “Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi”. Una vita sentimentale intensa e non sempre facile, quindi, quella di Mannino.

Teresa Mannino, figlia

La coppia ha avuto una figlia, Giuditta, nata nel 2009. Oggi è una ragazzina appassionata non di recitazione, come la madre, ma di astronomia.

