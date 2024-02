Il Festival di Sanremo 2024 è giunto alla sua seconda serata: saranno 15 i cantanti in gara, esattamente la metà dei totali che ieri sera hanno cantato sul palco del Teatro Ariston, a presentare nuovamente i loro brani al pubblico. Nella serata, i telespettatori e la giuria delle Radio esprimeranno il loro parere sui migliori artisti in gara con la classifica che verrà resa puubblica (soltanto nella sua top five) a partire dall’1:40 di notte.

Gli artisti in gara

Ad inizio serata Amadeus ha presentato tutti i 15 artisti in gara stasera. Di seguito l’elenco, con i rispettivi codici di televoto

01 Fred De Palma alle ore 20:55, presentato da Ghali.

02 Renga e Nek (21:01) presentati da La Sad

03 Alfa (21:31) presentato da Mr. Rain

04 Dargen D’Amico (21:39) presentato da Diodato

05 Il Volo (21:53) presentati da Rose Villain

06 Gazzelle (22:05) presentato dai BNKR44

07 Emma (22:41) presentata da Santi Francesi

08 Mahmood (23:00) presentato da Alessandra Amoroso

09 Bigmama (23:11) presentata da Il Tre

10 The Kolors (23:46) presentati da Angelina Mango

11 Geolier (00:10) presentato da Fiorella Mannoia

12 Loredana Bertè (00:18) presentata da Sangiovanni

13 Annalisa (00:45) presentata da Maninni

14 Irama (01:15) presentato dai Ricchi e Poveri

15 Clara (01:13) presentata dai Negramaro

Quanto costa il televoto e come votare

Amadeus ha ricordato la modalità di voto. Da telefono fisso bisogna digirare l’894.001 e seguire le indicazioni, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Si pagano solo i voti valiri e il servizio è riservato ai aggiorenni. Regolamento completo su sanremo.rai.ti

