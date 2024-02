Un’ammissione. Una presa di coscienza. Il ballo del qua qua con John Travolta al Festival di Sanremo 2024 è stata “una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana”. A dirlo è proprio uno dei protagonisti, Fiorello, al conduttore del Festival Amadeus, durante Viva Rai2, Viva Sanremo al termine della seconda serata.

John Travolta a Sanremo, il ballo del qua qua

Dopo i balletti con Amadeus, John Travolta è stato messo in mezzo da Fiorello e Amadeus. L’americano dalle origini sicule si cimenta nel ballo del qua qua. In silenzio esegue, ma con evidente imbarazzo quando un papero gli porge un berretto dalla visiera pronunciata, che Fiorello e Amadeus indossano subito, lui rifiuta l’invito lanciandolo a lato della scena: “Non mi sta”.

Fiorello su John Travolta

“Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana” ha detto nella notte Fiorello ad Amadeus, su Viva Rai2, Viva Sanremo. “Tu non lo sai perché non c’eri, mentre tu stai là a dire codice 01, io mi prendo gli insulti” ha aggiunto il comico, “Ti sei reso conto? Quella con John Travolta” rivolgendosi al conduttore, che fa finta di cadere dal pero. “Io mentre la facevo già avevo previsto tutto: beh qui è la fine delle nostre carriere” ammette Fiorello, aggiungendo: “Quella di Travolta sicuro, ma anche la nostra”. Resta da capire perché non se ne siano accorti prima durante le prove o quando l’hanno ideata.

