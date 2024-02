Tra pochi giorni, il 18 febbraio, compirà 70 anni e sul palco dell’Ariston, dove sarà ospite nel corso della seconda serata del 74esimo festival di Sanremo, farà qualcosa di mai visto assicurano Amadeus e Fiorello. Dalla Francia alla città dei fiori: John Travolta torna al Festival dopo anni (fu tra gli ospiti di Giorgio Panariello nel 2006). L’attore americano con origini palermitane, celebre per i ruoli da protagonista ne la ‘La febbre del sabato sera’, ‘Grease’ e ‘Pulp fiction’, è pronto a regalare spettacolo al pubblico dell’Ariston.

Nato a a Englewood, nel New Jersey, Travolta è l’ultimo dei sei figli di Salvatore “Sam” Travolta, coproprietario di una ditta di pneumatici, la Travolta Tyre Exchange, ed ex giocatore semiprofessionista di football d’origini italiane (la famiglia di Salvatore era originaria di Godrano, comune oggi in provincia di Palermo). La madre, Helen Cecilia Burke, era invece una docente di inglese e di arte drammatica d’origini irlandesi. La sua famiglia vita privata è segnata da una serie di lutti, a partire dal 1976, quando conosce sul set televisivo “The Boy in the Plastic Bubble” l’attrice Diana Hyland, a cui rimane legato fino al 1977, quando lei muore per un cancro al seno.

Il doppio matrimonio con Kelly Preston

Negli anni Novanta sposa due volte (la prima non è riconosciuta legalmente valida perché officiata da un ministro della chiesa di Scientology, di cui fa parte Travolta) l’attrice Kelly Preston, conosciuta sul set del film ‘Gli esperti americani’. Dalla relazione con Preston nascono tre figli: Jett, Ella Bleu e Benjamin. Nel 2009 il primogenito muore all’età di 16 anni mentre è in vacanza con la famiglia alle Bahamas: la famiglia dichiara che Jett soffriva della sindrome di Kawasaki, una malattia che provoca l’infiammazione dei vasi sanguigni nei bambini e che, in forma grave, può causare seri problemi al cuore. Molti però accusarono Travolta di non aver mai ammesso che il figlio fosse autistico.

Nel 2020 la morte della moglie Kelly

Quattro anni fa, nel 2020, Travolta piange la morte della moglie Kelly Preston stroncata da un cancro al seno scoperto pochi anni prima: ““Con la morte nel cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone” comunica l’attore.

La passione per il volo e gli aiuti umanitari dopo il terremoto di Haiti

Come altri attori di Hollywood, Travolta è un grande appassionato di aviazione. Ha ottenuto l’abilitazione di pilota di linea ed è proprietario di ben tre velivoli che pilota personalmente: un Gulfstream, un Learjet e un Boeing 707 acquistato dalla compagnia aerea australiana Qantas. Nel 2010 pilotò uno dei suoi aerei fino ad Haiti per portare aiuti umanitari alla popolazione locale in seguito al terremoto di Haiti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo