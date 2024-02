Alle ore 20:45 avrà inizio la seconda serata del Festival di Sanremo. Saranno 15 i cantanti in gara, esattamente la metà dei concorrenti totali che ieri sera hanno cantato sul palco del Teatro Ariston. Oltre alla partecipazione di Fiorello, che affiancherà Amadeus in vari momenti della serata, tra gli ospiti previsti ci sono Giorgia (che canterà ‘E poi’ alle 21:20), Giovanni Allevi (che si esibirà al pianoforte in ‘Tomorrow’ alle 22:11), un omaggio a ‘Romagna Mia’ con cinque coppie di ballerini in platea, Rosa Chemical al Suzuki Stage, l’attesa presenza di John Travolta e il collegamento con Bob Sinclar dalla Costa Smeralda. Ma anche il Cast di Mare Fuori, e per concludere Leo Gassmann che canterà ‘Tutto il resto è noia’.

L’ordine e l’orario di esibizione dei cantanti in gara

Questa sera, ogni artista sarà presentato da un suo collega in gara. L’abbinamento tra i cantanti in gara che si esibiranno e quelli che li presenteranno è stato scelto per la prima volta dalla sala stampa, con un sistema di bussolotti contenuti in due grandi bocce fatte girare tra i giornalisti da Amadeus e Giorgia. Curiosità: Clara, che ieri sera aveva cantato per prima, si esibirà per ultima.

Aprirà la scena Fred De Palma alle ore 20:55, presentato da Ghali. Poi sarà la volta di Renga e Nek (21:01) e a seguire:

Alfa (21:31) presentato da Mr. Rain

Dargen D’Amico (21:39) presentato da Diodato

Il Volo (21:53) presentati da Rose Villain

Gazzelle (22:05) presentato dai BNKR44

Emma (22:41) presentata da Santi Francesi

Mahmood (23:00) presentato da Alessandra Amoroso

Bigmama (23:11) presentata da Il Tre

The Kolors (23:46) presentati da Angelina Mango

Geolier (00:10) presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè (00:18) presentata da Sangiovanni

Annalisa (00:45) presentata da Maninni

Irama (01:15) presentato dai Ricchi e Poveri

Clara (01:13) presentata dai Negramaro

A che ora finisce la seconda puntana del Festival di Sanremo 2024

Da scaletta in programma, perfettamente rispettata nella prima puntata, il Festival finirà all’ 1:45 di notte. Lo stop al televoto sarà dato all’1:34, mentre soltanto all’1:40 si conoscerà la classifica top five di Radio + Televoto.

