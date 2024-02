Tra ‘O generosa’ e i tifosi di Serie A allo stadio, l’amore non è mai scattato. La Lega calcio ha scelto di adottare ufficialmente la composizione del maestro Giovanni Allevi, stasera ospite di Sanremo 2024, come proprio inno ufficiale nel lontano 2015.

‘O generosa’ altro non è che una cantata della durata di un minuto scarso basata su musica orchestra sinfonica a cori in latino e in inglese. Solenne, istituzionale, ma forse anche poco alla portata di un pubblico così popolare come quello dello sport più amato in Italia. L’allora presidente Beretta definì “Un onore che un artista del calibro di Allevi avesse sposato il progetto”. E all’epoca Giovanni accolse l’invito con il suo entusiasmo distintivo: “Che bello, l’inno mi è stato commissionato proprio come si faceva una volta. Lì per lì, inizialmente non mi veniva in mente niente. Poi, improvvisamente, quella musica, gioiosa, esaltante, è entrata nella mia mente, e allora, a quel punto, ho detto, ‘Portatemi un’orchestra sinfonica e un coro’, ed è nato “O Generosa. Spero – sosteneva al tempo – che quella musica possa raggiungere e possa travolgere il cuore dei tifosi. ‘O generosa’ è il brano per coro e orchestra più gioioso che abbia mai scritto”. Il testo in latino – a detta del maestro – invoca una “forza nobile”, che trasmette il messaggio “di essere campioni prima di tutto nella vita”.

Perché ‘O generosa’ viene puntualmente fischiata dai tifosi di Serie A

Eppure l’adozione dell’inno da parte della Lega Calcio, non ha mai convinto i tanti spettatori allo stadio, che a distanza di anni da quando la sinfonia venne ufficialmente adottata in ogni pre-partita delle gare di Serie A, venendo riprodotta con le squadre schierate a bordocampo similmente a quanto avviene per le partite europee di Champions ed Europa League, hanno sempre fischiato il motivetto. Le ragioni? Molteplici. In primo luogo a causa dell’introduzione di una composizione ufficiale, le squadre di casa sono state costrette ad anticipare la riproduzione dei propri inni ai momenti precedenti l’ingresso in campo delle compagini, impedendo ai calciatori di percepire in campo la voce dei propri tifosi (non era raro, prima del 2015 che le note degli inni delle squadre si interrompessero a ridosso del calcio d’inizio). In secondo luogo, ‘O generosa’ è stata sempre di difficile comprensione, un’abitudine imposta, mai digerita, che ha faticato a raggiungere quella solennità (sportiva) voluta da Allevi che l’inno della Champions ha saputo toccare, e a cui si è avvicinata l’Europa League. Fischi di anticonformismo, di ribellione. Giovanni se ne farà una ragione.

Allevi e il pianoforte preferito alle partite a calcio

Allevi non ha mai nascosto di non nutrire passione per il calcio: “Non seguo questo sport, eppure sono in grado di fare qualche palleggio – disse in un’intervista a Famiglia Cristiana -. Ho accettato la composizione perché durante l’infanzia avrei tanto voluto giocare con i miei coetanei sotto casa, ma mia madre mi richiamava perché dovevo studiare il pianoforte. Con ‘O generosa’ mi sono riavvicinato a quei tempi”.

La risposta di Allevi alle critiche

Alle critiche Allevi ha sempre risposto col sorriso: “L’artista si prende le proprie responsabilità e io sono convintissimo di quello che ho fatto. Non è che posso realizzare un’opera d’arte – sempre con umiltà – attraverso un plebiscito esterno. Io sono un fanatico della libertà di pensiero. Le critiche ci stanno, l’importante è che ci sia una democrazia”

Il testo di “O generosa”

O generosa magnitudo

O generosa veni ad nos

Victori gloria cum honestate

Semper movetur cor eius

O generosa magnitudo

O generosa veni ad nos

Victori gloria cum honestate

Semper movetur cor eius

Victori gloria (victori gloria)

Victori gloria (victori gloria)

Victori gloria (gloria)

Custodi animum tuum

Ut a corruptione abstineat

Necopitatum gaudium accipies

O generosa

Gloria I say to you Alleluia

Winner you will be in your heart

Gloria I say to you Alleluia

Winner you will be in your heart, always you will be

O generosa magnitudo

O generosa veni ad nos

Victori gloria cum honestate

Semper movetur cor eius

Victori gloria (victori gloria)

Victori gloria (victori gloria)

Victori gloria (gloria)

Custodi animum tuum

Ut a corruptione abstineat

Necopitatum gaudium accipies

O generosa

Gloria I say to you alleluia

Winner you will be in your heart

Gloria I say to you alleluia

Winner you will be in your heart

Gloria I say to you alleluia

Winner you will be in your heart

Gloria I say to you alleluia

Winner you will be in your heart

O generosa

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco