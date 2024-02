Dopo due anni di assenza tornerà ad esibirsi al pianoforte e lo farà sul palco dell’Ariston per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Giovanni Allevi, 54enne compositore, originario di Ascoli Piceno, torna sulla scena dopo l’assenza dovuta alla malattia, il mieloma multiplo, con cui sta sta combattendo dalla primavera del 2022. Allevi, così come anticipato da Amadeus, “sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione”.

La battaglia di Allevi iniziata nella primavera del 2022

Una battaglia che va avanti da quasi due anni dove Allevi, autistico ad alta funzionalità (ex sindrome di Asperger), ha dovuto lottare non solo contro la malattia ma anche contro hater e sciacalli della rete. Nel post con cui annunciò di aver scoperto la malattia, nel giugno 2022, fu diretto: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Il musicista aveva poi spiegato che il mieloma ha lasciato fratture ossee inoperabili, che gli hanno causato grande dolore. “La mia angoscia più grande – aggiunse è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Allevi e la notizia fake della sua morte: “Sono sicuramente vivo”

Un anno dopo, mentre Allevi combatteva contro la malattia, ha dovuto anche smentire le notizie relative alla sua morte, circolate in rete a partire dalla metà di luglio 2013. “Sono sicuramente vivo” ha replicato il musicista sui social accompagnando il messaggio con una sua foto sorridente al pianoforte. “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”. Una malattia raccontata senza filtri e portata dopo due quasi due anni sul palco dell’Ariston.

Che cos’è il mieloma multiplo: malattia, sintomi e cure

Il mieloma multiplo è un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche, ovvero un tipo di globuli bianchi che producono anticorpi. Non sono ancora chiare le cause della malattia, di solito sono da cercare nell’età avanzata, nella predisposizione genetica e nell’esposizione a radiazioni o sostanze tossiche. I sintomi sono: dolore osseo, debolezza, stanchezza, infezioni ricorrenti, perdita di peso, anemia e insufficienza renale. Spesso la patologia si manifesta in ritardo e può essere scoperta con un normale prelievo del sangue e relativa analisi del campione. Di solito questo tumore è affrontato con la chemioterapia, la radioterapia, il trapianto di cellule staminali e l’immunoterapia. Può capitare anche che gli oncologi consiglino un ‘mix’ di tutte queste soluzioni. Il mieloma multiplo ad oggi non è curabile ma le aspettative di vita possono essere molto lunghe se la patologia è individuata in tempo e soprattutto se la cura risulta essere efficace.

