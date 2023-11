Amadeus, in compagnia di Fiorello, ha svelato in diretta al Tg1 i nomi delle co-conduttrici della 74° edizione del Festival, che andrà in onda sulla prima rete del servizio pubblico da martedì 6 a sabato 10 febbraio: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Il ritorno di Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

Un ritorno in Rai e un ritorno a Sanremo per la conduttrice e showgirl, ora impegnata nel talent show Amici di Maria De Filippi: condurrà con Amadeus la serata del venerdì, la stessa in cui lo scorso anno aveva duettato con Olly sulle note de “La notte vola“. Non si tratta di un debutto alla conduzione: Cuccarini aveva affiancato Pippo Baudo nel 1993 e due anni dopo aveva partecipato al Festival come artista, con il brano “Un altro amore no”.

Teresa Mannino e Giorgia per il festival 2024

La simpatia travolgente della siciliana Teresa Mannino sbarcherà invece in Riviera nella terza serata, giovedì 8 febbraio. Attrice comica cresciuta nel cast di Zelig, ha conquistato il pubblico tra cinema e teatro. Un ritorno, ma con un ruolo inedito, anche per la cantante Giorgia, protagonista della seconda serata: ha partecipato al Festival come artista per quattro volte, l’ultima proprio lo scorso anno con il brano “Parole dette male“.

Lunedì scorso, sempre al Tg1, Amadeus aveva annunciato la partecipazione alla kermesse – dopo quasi due anni di lontananza dal palco -del compositore e pianista Giovanni Allevi, che soffre da tempo di un mieloma multiplo. Sarà ospite della seconda serata, mercoledì 7 febbraio 2024. Spazio anche al vincitore dell’edizione 2023 Marco Mengoni, che affiancherà Amadeus come co-conduttore della prima puntata. Domenica, al Tg1 delle 13:30, il direttore artistico svelerà i nomi dei 23 big in gara.

