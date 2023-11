Morgan è fuori da X Factor. La notizia è arrivata questa mattina, dopo le polemiche negli ultimi giorni con al centro il cantante e il giudice Marco Castoldi, in arte Morgan. In queste ore si era cominciato a parlare del possibile allontanamento del giudice dopo gli attacchi sguaiati rivolti verso gli altri giudici e anche verso la produzione.

La nota di Sky Italia

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”. È questa la nota di Sky Italia e Fremantle Italia.

Gli attacchi di Morgan

Dopo una recente performance del concorrente “Il solito Dandy” si è accesa la miccia, arricchita da una corposa ‘claque’, che ha portato Marco Castoldi a battersi contro la produzione per l’eccessiva attenzione rivolta al concorrente al momento della preparazione dello show: “Lui deve andare avanti per forza, come è evidente in ogni puntata, perché lo fanno andare avanti. Ai miei concorrenti tutto questo non viene offerto”. E da lì le discussioni dilagano. Ambra Angiolini ha denunciato “Non è un bello spettacolo quello che stiamo vedendo”, Morgan ha risposto con “Bella la retorica della lacrima” (e in un video pubblicato online e non andato in onda lo si vede mandarla a quel paese), la conduttrice ed ex vincitrice di X Factor Francesca Michielin interviene per riportare la calma e far rispettare i turni del discorso ma l’ex Bluvertigo le risponde deridendola per una gaffe nella puntata precedente, quando rivolgendosi al duo Colapesce Dimartino, in uscita con una canzone inedita di Ivan Graziani, aveva mal formulato la domanda sulle emozioni provate nel duettare col cantautore morto nel 1997.

Michielin si era poi scusata per la gaffe a puntata in corso, ma da Morgan ha ricevuto un diretto: “Grazie Francesca, c’è Ivan Graziani che ti aspetta di là”. Alla mancanza di rispetto la ragazza ha reagito con un broncio consolata dal “Il Solito Dandy”, poi l’intervento di Fedez: “Dai Marco, smettila”. E la risposta di Morgan: “Mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per farlo?”, in riferimento alle frequenti confessioni del rapper e dell’attenzione riservata dallo stesso all’importanza della salute mentale”. In una puntata precedente poi, un altro attacco ad Ambra sotto forma di domanda retorica: “Sai cos’è un DO Maggiore?”, e qualche battibecco con Dargen D’Amico: “Tu sei un venduto, ti sei venduto allo show business”, a cui l’ex concorrente di Sanremo ha risposto: “Non mi piace quando fai il mostro da televisione”.

