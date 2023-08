Durante la sua lezione-concerto intitolata ‘Battiato, segnali di vita e di arte’ di ieri a Selinunte, Marco Castoldi, in arte Morgan è andato su tutte le furie perdendo le staffe in un litigio con alcune persone del pubblico. Come si vede in una serie di video rilanciati sui social, il cantautore era sul palco e in una pausa dalla sua performance musicale ha animatamente discusso con più di un individuo della folla, colpevole di aver rivolto qualche parola di troppo all’ex leader dei Bluvertigo.

Il compositore si è lasciato andare a insulti volgari, fino a una frase omofoba. Ma a scatenare la reazione rabbiosa sarebbe stata la richiesta da parte di uno spettatore di cantare alcuni dei brani di Franco Battiato.

Il tutto è stato ripreso dai telefoni del pubblico finendo sul web: “Cosa hai detto? Hai detto che con me è morto Battiato? La tua ironia è fantastica, vieni sul palco a cantarlo tu allora. Se osi dire che con me Battiato è morto, tu sei sicuramente brava e devi venire a cantare adesso – ha urlato Morgan -. Perché devo andare a ca*are? Perché non ho cantato le canzoni di Battiato? Siete venuti a rompere i c……i. Siete stupidi, la società è una m…a”. Fischi, insulti, e disappunto del pubblico. Ma il giudice di X Factor non termina il suo monologo, in preda alla rabbia: “Avete rotto il c…o, io ho dei sentimenti. Non sono un personaggio, andate a vedere Fedez e Marracash…. Andate a fare in c..o, fro..o di m…a. La tua faccia da schiaffi mi ricorda Aldo Grasso. Mi chiedete di smetterla? Avete pagato e non sapete chi sono, state zitti, andatevene, rispettate quello che state vedendo, è arte, non lo vedrete da un’altra parte”. Ora nel web c’è chi chiede già l’esclusione da X-Factor, il talent di Sky pronto ad andare in onda a settembre, e chi che la Rai interrompa ogni futura collaborazione con l’autore.

