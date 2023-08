Ha investito il barista di un locale entrando con l’auto all’interno del bar-pizzeria. La follia a Rodello, piccolo comune italiano con meno di mille abitanti in provincia di Cuneo. Le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del locale e diffuse dalla pagina social Welcome to Favelas, sono impressionanti con il video diventato virale nel giro di poche ore. L’episodio risale allo scorso 29 luglio con l’uomo alla guida dell’utilitaria, che dopo brevi indagini coordinate dalla procura di Asti, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno acquisito anche le testimonianze dei presenti e della stessa vittima (nonché della moglie che gestisce l’attività), con il barista c’erano stati screzi nei mesi precedenti con tanto di denuncia per minacce avvenuta a fine marzo quando – secondo il racconto della vittima – “una sera è venuto a bere nel locale e mi ha insultato perché mi ero vaccinato. Poi ha cercato di mettermi le mani addosso” aggiungendo anche di “non averlo mai visto prima“.

Dopo l’aggressione di marzo, ecco un secondo episodio a giugno quando – sempre secondo il barista – l’uomo si sarebbe presentato armato al bar sempre intento a minacciarlo. Infine la tragedia sfiorata di fine luglio scorso all’esterno del bar quando, così come si vede nelle immagini, il barista, armato di un grosso posacenere (quelli che vengono posizionati all’esterno di bar e altre attività di ristorazione), si scaglia contro l’auto nel tentativo di allontanarlo. Rientra per pochi secondi e riesce nuovamente correndo in direzione dell’auto. L’uomo alla guida innesta la prima e si scaglia contro il barista in corsa, travolgendolo e devastando parte dell’area esterna del bar, dove tra l’altro erano presenti anche dei clienti ai tavoli.

