Nell’ultimo live-show di X factor non ne ha risparmiate per nessuno. Morgan, uno dei quattro giudici del talent musicale di Sky assieme a Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico si è accanito contro ogni collega, gli autori del programma e persino la conduttrice Francesca Michielin. Cinque frecce scagliate da bendato, a raffica, durante le tante discussioni al tavolo dei giudici tra un’esibizione e l’altra. E ora Sky starebbe pensando di dargli il benservito.

È stata la performance del concorrente “Il solito Dandy” ad accendere la miccia, arricchita da una corposa ‘claque’, che ha portato Marco Castoldi a battersi contro la produzione per l’eccessiva attenzione rivolta al concorrente al momento della preparazione dello show: “Lui deve andare avanti per forza, come è evidente in ogni puntata, perché lo fanno andare avanti. Ai miei concorrenti tutto questo non viene offerto”. E da lì le discussioni dilagano.

Ambra denuncia “Non è un bello spettacolo quello che stiamo vedendo”, Morgan risponde con “Bella la retorica della lacrima” (e in un video pubblicato online e non andato in onda lo si vede mandarla a quel paese), la conduttrice ed ex vincitrice di X Factor Francesca Michielin interviene per riportare la calma e far rispettare i turni del discorso ma l’ex Bluvertigo le risponde deridendola per una gaffe nella puntata precedente, quando rivolgendosi al duo Colapesce Dimartino, in uscita con una canzone inedita di Ivan Graziani, aveva mal formulato la domanda sulle emozioni provate nel duettare col cantautore morto nel 1997.

Michielin si era poi scusata per la gaffe a puntata in corso, ma da Morgan ha ricevuto un diretto: “Grazie Francesca, c’è Ivan Graziani che ti aspetta di là”. Alla mancanza di rispetto la ragazza ha reagito con un broncio consolata dal “Il Solito Dandy”, poi l’intervento di Fedez: “Dai Marco, smettila”. E la risposta di Morgan: “Mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per farlo?”, in riferimento alle frequenti confessioni del rapper e dell’attenzione riservata dallo stesso all’importanza della salute mentale”. In una puntata precedente poi, un altro attacco ad Ambra sotto forma di domanda retorica: “Sai cos’è un DO Maggiore?”, e qualche battibecco con Dargen: “Tu sei un venduto, ti sei venduto allo show business”, a cui l’ex concorrente di Sanremo ha risposto: “Non mi piace quando fai il mostro da televisione”.

Sky riflette

Ora è il Corriere della Sera a riportare le indiscrezioni del post. La produzione di Sky starebbe valutando la possibilità di rimuoverlo dall’incarico. E non sarebbe il primo passo falso quest’anno. In estate durante un suo concerto aveva apostrofato uno spettatore del pubblico con “fro… di m…”, poi soltanto la donazione di metà del suo cachet ad un’associazione che si occupa di trovare alloggio ai ragazzi ai ragazzi omosessuali costretti a lasciare le famiglie aveva convinto i vertici della tv privata a non ribaltare il tavolo della giuria.

Il precedente

Ironia della sorte, l’ultimo caso di addio di un giudice del talent a programma già iniziato riguardò Asia Argento (ex compagna di Morgan). L’attrice e regista venne allontanata dopo le accuse del collega Jimmy Bennett (21 anni più giovane) di esser stato molestato quando era minorenne. Era il 2018, ora il tavolo dei giudici può subire un nuovo colpo di scena. E giovedì è in programma il quinto live.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco