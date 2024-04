I Pooh ospiti di Mara Venier a Domenica In. Parlando dell’addio al gruppo Roby Facchinetti si è innervosito e nello studio è salita la tensione. La padrona di casa Mara Venier ha toccato un argomento piuttosto scomodo per la band ovvero l’addio di Riccardo Fogli al gruppo.

Nel 1966 Riccardo Fogli entrò a far parte dei Pooh, e fu «amore musicale a prima vista». Eppure dopo sette anni, nel 1973, arrivò il clamoroso addio alla band e l’inizio di una nuova carriera da solista. Oggi dopo anni di assenza i Pooh sono tornati a cantare insieme in tournée.

Nessuna incomprensione musicale: l’amore divise la band

È stata Mara Venier a incalzarlo sul tema: «Ma dimmi, ormai sono passati 60 anni, perché hai lasciato il gruppo?», gli ha chiesto. E lui: “È successo che io mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino, e le prime settimane abbiamo fatto tutto di nascosto. Poi iniziarono a uscire i primi articoli. Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa ovviamente, ma poi la questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo”

I Pooh si sono sentiti messi da parte: “Mi chiesero di scegliere tra loro e Patty Pravo”

A quel punto è intervenuto Facchinetti, e dalle sue parole s’è capito che quella vecchia ferita non si è mai del tutto rimarginata: «Noi facevamo dei lunghi viaggi e ci si raccontava tutto, anche i particolari intimi. Ci accorgemmo che lui era follemente innamorato perché da un giorno all’altro non ci raccontò più niente. Eravamo una band in cui si faceva tutto insieme. Quando scattò il vero innamoramento lui iniziò a vivere la sua storia e si staccò da quella che era la nostra storia. Noi ci sentimmo messi da parte.

Il concerto al Sistina fu la goccia che ha fatto traboccare il vaso

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il concerto al Sistina. Cos’è successo?». Fogli stava per iniziare a parlare quando la Venier ha mandato in onda un filmato. La conduttrice poi ha provato a far parlare Fogli di nuovo, ma senza successo: «Ho finito il mio tempo, non posso più parlare».

La seconda moglie di Riccardo Fogli: la giovane modella Karin Trentini

Karin Trentini è una modella 43enne. Nata nel 1979, ha cominciato a muovere giovanissima i primi passi nel mondo della moda. È stata la danza, però, a portarla in tv. Ballerina, ha fatto parte dei corpi di ballo di numerose trasmissioni Rai e Mediaset. Conobbe Fogli, più grande di lei di 31 anni, in occasione di un suo concerto. All’epoca Karin aveva 16 anni.

Il primo incontro tra Riccardo Fogli e Karin Trentini

Fu lei stessa a raccontare quel primo incontro: “Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fans, mi portarono a forza a un suo concerto. Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola”.

La storia più recente di Riccardo Fogli è proprio quella con l’attuale moglie Karin Trentini, da cui è nata anche la figlia Michelle, mentre il primo figlio di Ricardo Fogli era nato dall’amore ventennale con Viola Valentino.

