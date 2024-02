“Sono innamorato di Sanremo, ma tutto deve terminare. Sono lusingato dell’affetto della Rai e del pubblico, ma credo che cinque anni siano sufficienti per chiudere, mi auguro, con una festa bellissima. Resterò comunque innamorato di Sanremo a vita”. Sono le parole di Amadeus, in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Una conferma di come la 74esima edizione del Festival che partirà domani sarà l’ultima che lo vedrà come conduttore e direttore artistico. Già da mesi, infatti, Amadeus sta annunciando la sua intenzione di non continuare a dominare il palco dell’Ariston.

Amadeus e Fiorello da Fazio

Nelle ultime ore era arrivata anche un’altra conferma, più ironica e spiritosa. Durante l’intervento a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio di ieri sera, Fiorello e Amadeus avevano scherzato proprio sul futuro. Il comico aveva allontanato le voci su una possibile successione: “Apriremo una pagina Onlyfans e basta, finiamo qua, lui finisce qua e di conseguenza anch’io anche per rispetto al pubblico che non ne può più”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani