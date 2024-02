“Russell Crowe è in Australia dove sta girando un film prenderà un aereo mercoledì per stare da noi al Festival giovedì e poi tornare in Australia per lavoro”. Amadeus a Domenica In racconta una serie di aneddoti che riguardano gli ospiti che saranno presenti alla 74esima edizione del festival di Sanremo in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.

Russel Crowe, la lettera ad Amadeus: “Posso venire al Festival?”

“Russel Crowe mi ha scritto una lettera e me l’ha fatta tradurre in italiano dove mi diceva che gli sarebbe piaciuto venire al Festival di Sanremo” racconta Amadeus che, parlando poi di John Travolta, altro ospite della kermesse, aggiunge: “Anche con lui è successo quasi lo stesso: doveva essere in Francia, mi ha detto ‘sono vicino a te e mi piacerebbe venire a salutarti’. E io lo accolgo a braccia aperte”. Sia “Russell Crowe che John Travolta sono tra i miei attori stranieri preferiti” sottolinea Amadeus che domenica sera sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, trasmissione di successo che da pochi mesi è traslocata su Discovery dopo l’addio del conduttore alla Rai.

Sulle performance di Crowe e Travolta Amadeus non si sbilancia, lasciando aperta qualsiasi ipotesi di esibizione: dall’esibizione con la sua band per l’ex attore del Gladiatore al ballo per chi, come Travolta, ha già offerto esibizioni di altissimo livello. “Lui ha una grande passione per la musica blues, ha una band ed è bravissimo, ho sentito il suo pezzo ed è fortissimo, quindi, oltre a giocare con noi suonerà con la sua band sul palco dell’Ariston” ha spiegato il conduttore riguardo Russell Crowe.

Amadeus e Fiorello da Fazio: “Scelte ponderate”

“Sono scelte editoriali che vengono quindi avallate dai vertici dell’azienda. Credo che abbiano ponderato, chi cura l’aspetto editoriale e promozionale, la validità del progetto”. Lo ha detto il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, rispondendo ai cronisti che a bordo del treno Roma-Sanremo organizzato dalla Rai e Trenitalia, gli hanno chiesto un commento sulla presenza di Amadeus e Fiorello stasera alla trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio.

