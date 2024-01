A oltre un anno di distanza dalle prime perquisizioni, le indagini sulla riqualificazione del Rione Terra e le relative gare d’appalto per la gestione dell’area portano in carcere l’ex sindaco dem di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e l’ex responsabile delle politiche regionali del Pd, nonché ex assessore comunale, Nicola Oddati.

Una operazione quella condotta da polizia e guardia di finanza che arriva al termine delle indagini coordinate dalla procura di Napoli e nello specifico dalla seconda sezione “reati contro la pubblica amministrazione”del procuratore aggiunto Sergio Amato. Agenti e fiamme gialle hanno eseguito nelle scorse ore un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Antonio Baldassarre, nei confronti di 11 persone (di cui 4 sottoposte alla custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di influenze illecite.

Corruzione Rione Terra, la ricostruzione della Procura

Oltre a Figliolia e Oddati, in carcere finiscono anche l’imprenditore puteolano Salvatore Musella e Giorgio Palmucci, attuale vice presidente Confindustria Alberghi Italia, ex presidente Enit. Ai domiciliari Salvatore Della Corre e Gianluca Flaminio, entrambi collaboratori di Musella.

Secondo la ricostruzione della procura, Musella e Figliolia sono accusati in concorso di turbata libertà degli incanti e corruzione, con l’ex sindaco, oggi consigliere comunale, che avrebbe chiesto l’assunzione di otto lavoratori alle dipendenze dell’azienda di Della Corte e Musella. Per Oddati e Palmucci la misura cautelare è stata disposta per il reato turbata libertà degli incanti.

Musella, stando a quanto accertato da Squadra Mobile e Guardia di Finanza, avrebbe corrisposto con cadenza periodica denaro e altre utilità a Nicola Oddati, all’epoca dei fatti componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico e attualmente dirigente della Regione Campania. Il tutto per aggiudicarsi, nel Rione Terra di Pozzuoli, la gestione di un grande complesso turistico-alberghiero. Musella che avrebbe ricevuto in anticipo i requisiti di partecipazione alla gara d’appalto ‘grazie’ all’intermediazione dello stesso Oddati e al ruolo di Figliolia, all’epoca dei fatti sindaco di Pozzuoli. Un accordo a monte che non si è concretizzato perché l’inchiesta della procura, con le perquisizioni avvenute nell’aprile del 2022, ha interrotto tutto.

Il provvedimento eseguito – giusto sottolinearlo – è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, pertanto, presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Tutti gli indagati, infatti, potranno replicare alle contestazioni nei successivi passaggi del procedimento. Dopo l’interrogatorio di garanzia, la difesa potrà proporre ricorso al tribunale del riesame.

Redazione

Ciro Cuozzo