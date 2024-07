È finita con un sospiro di sollievo la storia del bambino scomparso oggi pomeriggio nelle campagne di Locorotondo, nel barese, dove alle ore 11 del mattino aveva fatto perdere le sue tracce. Il bimbo, di quasi due anni era sparito nella zona rurale di contrada Serralta, uscito fuori di casa mentre stava giocando in giardino. Era stata la madre ad accorgersi dell’assenza del figlio, chiamando l’aiuto della polizia locale e dei vigili dei fuoco che hanno setacciato la zona, ininterrottamente nel corso della giornata. Alle ricerche aveva preso parte anche il sindaco Antonio Bufano, estendendo sul web un appello di aiuto alla cittadinanza. In cielo si erano levati droni ed elicotteri della Marina Militare, con in campo anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai cittadini di Locorotondo e all’unità cinofila.

La storia si è conclusa poche ore dopo a lieto fine. Il bambino è stato trovato a circa cinque km da casa, tra le 18 e le 19, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. “Ha qualche escoriazione al viso (ha riportato un trauma cranico, ndr)- ha raccontato Bufano – ma per fortuna sta bene”. Ora il piccolo è stato portato in ospedale. Seguono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco