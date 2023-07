Al momento della scomparsa, il piccolo Émile si trovava dai nonni a Haut-Vernet, una frazione alpina a sud di Grenoble in compagnia dei genitori. Nel pomeriggio dell’8 luglio scorso si sono improvvisamente perse le sue tracce. Scattato subito l’allarme sono partite le ricerche che non hanno dato alcun risultato. La polizia ha perquisito tutte le case del complesso abitativo ma senza esito.

L’ipotesi più terribile – Spunta dopo giorni di indagini uno scenario raccapricciante nelle indagini sulla scomparsa del piccolo Émile Soleil di soli 2 anni. La polizia, che ha vagliato tutte le piste, adesso teme che il bambino possa essere stato investito da una mietitrebbia mentre camminava nell’erba alta.

Dopo la scomparsa, le ricerche di Émile in campagna sono andate avanti per quattro giorni. Centinaia di gendarmi, poliziotti e volontari hanno setacciato campi e arbusti, il territorio è stato perlustrato anche dall’alto. Poi le ricerche nei campi sono state sospese. “L’indagine giudiziaria sulle cause della scomparsa proseguirà”, hanno fatto sapere gli investigatori, “stiamo analizzando la notevole mole di informazioni ed elementi raccolti negli ultimi giorni”.

L’ipotesi del rapimento o dell’omicidio – Gli investigatori hanno vagliato anche le possibilità che Émile possa essere stato assassinato o rapito. “Tutte le piste restano aperte”, hanno fatto sapere, “niente è escluso”. Nel frattempo, per paura che la zona dove è sparito il piccolo venga invasa da curiosi, le autorità locali hanno prolungato fino a fine luglio l’ordinanza che vieta l’accesso a Haut-Vernet a chi non ci abita. Il sindaco ha detto: “È mio dovere garantire la tranquillità dei miei elettori e della famiglia del bambino, che è ancora qui”.

Le ipotesi più fantasiose – avanzate in questi giorni di ricerche senza risultato son o state escluse. Si è ipotizzato che il piccolo potesse essere stato catturato da un lupo o addirittura da un animale rapace. Ma finora non si è trovata alcuna traccia di Emile.

