Si terrà oggi, mercoledì 8 aprile alle ore 18.00, presso la sala capitolina (terzo piano) di via della Greca a Roma, l’incontro promosso da FareAmbiente dal titolo “Il fattore umano nella difesa dell’ambiente. Il ruolo fondamentale delle guardie zoofile”.

L’iniziativa vedrà il confronto tra rappresentanti dell’associazione ambientalista e consiglieri regionali e comunali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni su uno dei temi più attuali: il contributo dei cittadini nella tutela ambientale.

«L’obiettivo dell’incontro – dichiara Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente – è costruire un rapporto sempre più proficuo tra società civile e istituzioni, per affrontare in modo concreto il tema del fattore umano nella difesa dell’ambiente».

Al centro del dibattito il ruolo attivo dei cittadini nella tutela, valorizzazione e promozione dell’ambiente urbano, in particolare nella città di Roma, sempre più esposta a criticità ambientali.

«Essere cittadini attivi significa essere protagonisti della tutela dell’ambiente – prosegue Pepe –. L’ambiente non è soltanto il verde o il numero di alberi presenti, ma anche la capacità di prendersene cura, promuovere nuove piantumazioni e migliorare la qualità della vita nelle nostre città».

Un focus specifico sarà dedicato al ruolo delle guardie ecozoofile e ambientali, figure centrali nelle attività di controllo e sensibilizzazione sul territorio.

«Le guardie ecozoofile e ambientali rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva – sottolinea Pepe –. Si tratta di volontari che seguono un percorso formativo, superano un esame e assumono la qualifica di pubblici ufficiali, svolgendo anche funzioni di polizia amministrativa. Il loro impegno è fondamentale non solo per la tutela dell’ambiente, ma anche per la protezione degli animali».

L’incontro rappresenta dunque un’occasione di confronto operativo tra istituzioni e volontariato, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e rafforzare il ruolo dei cittadini nella gestione sostenibile del territorio.

Intervengono: Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente; Vincenzo Bernardinelli, responsabile delle Guardie Zoofile di FareAmbiente; Paolo Bassi, responsabile nazionale del Dipartimento Economia Circolare di FareAmbiente; Piero Cucunato, consigliere municipale di Roma; Maurizio Politi, consigliere di Roma Capitale; Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale; Angelo Valeriani, consulente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Davide Bordoni, consigliere del vicepresidente del Consiglio dei Ministri; Laura Cartaginese, capogruppo al Consiglio Regionale del Lazio.

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