Rudy Londoni è noto per essere l’ex marito di Patrizia Rossetti, la regina rossa delle televendite. Londoni e Rossetti si sono conosciuti proprio durante le registrazioni in Mediaset. Lui cameraman professionista e tecnico televisivo stava lavorando quando ha incontrato per la prima volta Patrizia Rossetti. In quel caso, la cagnolina di Patrizia, chiamata Kylie in onore della Minogue, si nascose dietro la telecamera di Londoni, il quale si offrì gentilmente di tenerla.

Il tradimento confessato al Grande Fratello Vip: “L’avevo già perdonato due volte, ma poi ho detto basta”

Patrizia Rossetti ha preso la decisione di lasciare definitivamente l’ex marito Rudy Londoni dopo la sua partecipazione al reality Pechino Express. La donna ha dichiarato di aver riflettuto molto sulla decisione ma di essere poi arrivata a un punto fermo e alla successiva separazione.

La Rossetti non ha rivelato l’identità dell’amante del suo ex

“Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni.” questo il commento di Patrizia Rossetti riguardo la presunta amante dell’ex marito. A “Pomeriggio 5”, Samantha De Grenet ha rivelato che proprio la Rossetti, in un altro momento, avrebbe svelato che l’amante dell’ex marito è una donna bionda con le mèches che farebbe la barista a Mediaset.

