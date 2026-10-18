Ognun per sé e Dio per tutti. Potrebbe essere questa la soluzione del famoso campo largo. In teoria è solo un’ipotesi: alle elezioni nazionali, cioè in natura, il teorema del campo largo non è mai stato dimostrato. Alle ultime politiche, con il Rosatellum, ognuno corse per sé. Perché oggi vanno insieme, a parte qualche esperimento locale? Hanno trovato una quadra programmatica comune? Si riconoscono in una leadership condivisa? Sembra di no. Allora perché? Per il premio di maggioranza. Quel 42% che vale il governo, previsto nella legge elettorale voluta da Meloni. Una legge che tutta l’opposizione dice di osteggiare, ma che di fatto ne guida le azioni.

Se non hanno ragioni per stare insieme, possono dividersi serenamente e rivedersi dopo. La legge è proporzionale: ognuno dovrebbe riprendersi il proprio spazio identitario. È l’unico modo per crescere e avere rappresentatività. Oggi invece il Pd decresce, i 5 Stelle non sfondano, gli altri del centrosinistra oscillano senza incisività. In un maggioritario avrebbe senso sacrificarsi, in un proporzionale è stupido. Politica, idee, appartenenze: tutto sacrificato al livello 42. C’era un gruppo musicale con questo nome negli anni ’80, ma qui di musica c’è solo un requiem. Stanno insieme solo per paura che Meloni arrivi al 42%. Se sapessero che non ci arriva, e che quindi i seggi verrebbero assegnati con il proporzionale puro, senza premio, sarebbero già ognun per i fatti suoi, tranne chi deve aggregarsi per il 3%.

Restando in questo stallo deprimente, invece, spingono gli indecisi verso Meloni, soprattutto il voto moderato e poco ideologizzato, aiutandola proprio a superare quel 42% che le fa fare filotto, se la Corte Costituzionale non ci mette becco. I leader – parolona – dell’opposizione dovrebbero riconoscere l’impossibilità di stare insieme, mancando le ragioni politiche di fondo. Dovrebbero recuperare identità e radicalità per far fallire politicamente, e non sempre con l’aiutino della magistratura, il progetto di premierato di fatto meloniano. Non dovrebbero fare di tutto per superare il 42% e vincere il premio, ma per farlo fallire, perché non fa bene alla democrazia. Se si adeguano alla legge appena votata, inseguendo il terno al lotto del premio, diventano ludopatici: politicamente morti e votati alla sconfitta. Oggi sono prigionieri del maleficio 42, il nirvana in cui una minoranza comanda sulla maggioranza, ordito dalla furba premier, e accecati da ambizioni personali.

La mossa spetta a Schlein, a capo del partito più forte dell’opposizione: dire che non si fanno primarie di coalizione e ci si vede dopo le elezioni. Sarebbe una nuova linea per far crescere il Pd invece di perder voti. Meloni, all’opposizione di tutti i governi, è passata dal 4% al 26%. Il Pd e gli altri non sono cresciuti. Perché il governo ha fatto benissimo? Non ci crede nessuno, nemmeno Meloni, che dice “poteva andare peggio”, visti salari e PIL, l’insicurezza cresciuta, il caro-carburanti che tra poco lascerà in strada solo auto di lusso. L’opposizione non è cresciuta perché ha perso tempo in sterili diatribe interne e non ha fatto ciò che doveva fare: politica.

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Giovanni Pizzo