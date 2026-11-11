Che cos’è la “splendida rovina” che dà il titolo a questo ansioso, bel romanzo di Vincenzo Latronico, autore di successo (“Le perfezioni“)? “Una splendida rovina” (Einaudi) è un enorme rudere da ricostruire in una zona bucolica e un po’ grigia della Pomerania, nel nord della Germania, dove il protagonista e la sua compagna, Elsa, sono approdati dopo aver vissuto ognuno «in giro» e poi insieme una romanticissima permanenza nel sud-ovest della Francia e un rapido e soffocante soggiorno a Berlino. Da qui sono scappati, i due bohémien un po’ hippy, un po’ borghesi, belli e vagamente dannati.

«Raccontata così, questa può essere la storia di un sonnambulo. Lo è anche nel ricordo»: in effetti, tutto è avvolto nel tempo che è passato. Trovano il loro Eden in questa zona che anni di comunismo della Ddr hanno incupito con la voglia di far risorgere quell’antico maniero caduto in rovina. Lo comprano, s’indebitano, sognano di come farlo rivivere. Conoscono una serie di persone, un embrione di comune, che poi è il vago progetto di lui mentre lei – si scoprirà più avanti – coltiva l’idea di farne un posto chic. Il rifacimento dell’imponente edificio procede tra mille problemi qui descritti nella loro materialità più minuta.

Ma nelle trecento pagine del romanzo, scritto magnificamente («A un certo punto la notte mi si è rovesciata intorno come un calzino ricamato») si svolge la lentissima decostruzione del mega-progetto, malgrado il poderoso sforzo fisico di lui, di pari passo con lo spegnimento della fiamma tra i due amanti e lo sgretolamento della personalità del protagonista, che sembra perdere progressivamente non soltanto il controllo della situazione ma anche la certezza di aver mai saputo davvero che cosa volesse. La rovina da restaurare finisce così per diventare una sorta di specchio: più lui tenta di ricomporla, più qualcosa dentro di lui si disfa. È un progressivo, ma non lineare – alti e bassi, insomma – accostarsi all’inevitabile strage delle illusioni. Il che non avviene nei colori del tragico ma in quelli della sconsolata ammissione di un fallimento peraltro compatibile con la sopravvivenza della speranza.

È un gioco molto sottile quello che si svolge ne “Una splendida rovina”, una partita a scacchi con un’opera fantasmagorica al di sopra delle possibilità: quella rovina sarà pure splendida ma è indomabile come una bestia feroce, non è soltanto un castello da rimettere in piedi. È anche il sogno di una vita alternativa, il tentativo di sottrarsi alla propria storia, l’illusione che basti cambiare luogo per cambiare sé stessi. Ma si può fuggire da Berlino, dalla Francia, dalle convenzioni, persino da una certa idea di felicità. Non è detto che si riesca a fuggire da sé stessi.

Latronico è molto bravo, si direbbe molto “esatto”, alla Italo Calvino, per capirci, e molto umano. La strana storia si spegne come una candela, senza morti e feriti, al massimo – sembra dirci Vincenzo Latronico – con la enigmatica consapevolezza che la vita c’è ma è sempre da un’altra parte.

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Mario Lavia