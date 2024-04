Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 19.49 dalla popolazione nella provincia di Siena ed è stata stimata da Ingv con magnitudo 3.4 ed epicentro a quattro km da Poggibonsi, a una profondità 8 km.

La scossa è stata avvertita fino a Firenze. “Sono in corso verifiche – scrive il presidente Eugenio Giani sui social – al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone”.

Le parole del sindaco di Poggibonsi

“Poco fa una scossa di terremoto con magnitudo di 3.4 è stata registrata con epicentro a Poggibonsi. La scossa è stata avvertita benissimo. Non vi sono segnalazioni particolari e non risultano danni a persone o cose”. Lo scrive sui social il sindaco di Poggibonsi (Siena) David Bussagli in merito al sisma con epicentro nel suo comune.

“Io l’ho sentita a Novoli”, scrive un utente su Facebook, e un’altra fa eco da Campi Bisenzio. E Beatrice conferma: “Sentita bene fino in Mugello” e poi ancora Isolotto, Gavinana, in pratica tutta la città e oltre: Scandicci, Rufina.

“A Radda in Chianti sembrava un’esplosione. Un botto e uno scossone. Un secondo ma una paura!”, dice Gianna, mentre Lisa: “A Poggibonsi e Barberino Tavarnelle una bella botta”.

La mappa della scossa in base alle testimonianze Le testimonianze disegnano una mappa della scossa: Montespertoli, Sesto Fiorentino, Cavriglia, Pontassieve, Montelupo, Casole d’Elsa, perfino Peccioli. Per fortuna nessuno però lamenta danni anche se il meccanismo della protezione civile si è messo subito in moto per tutte le verifiche del caso.

