Arriva il quattordicesimo titolo in carriera per Jannik Sinner, che vince l’ATP 500 di Halle esultando per la prima volta sull’erba. In finale ha battuto in due set il polacco Hubert Hurkacz (n.9). Punteggio 7-6(10/8), 7-6(7/2). Un successo che gli assicura la prima posizione al mondo anche dopo Wimbledon, a prescindere da come andrà lo slam, e dal percorso che farà il numero 2 e detentore del trofeo Carlos Alcaraz.

Quando ha guadagnato Sinner ad Halle

Nella finale di quest’oggi Sinner ha giocato la sua miglior partita della settimana, ha servito il 65% di prime, ottenendo addirittura il 94% dei punti. Con Hurkacz era il quinto confronto ufficiale, e prima di oggi lo score era in perfetta parità: 2-2 il bilancio nei 4 precedenti. Oggi la prima volta sull’erba. In tutti il torneo Sinner ha perso solo tre set. Ne ha rimontato uno Griekspoor nel primo turno, poi ha vinto in tre set contro il magiaro Maroszan negli ottavi, prima di piegare al tie-break del terzo set Struff. In semifinale ha avuto la meglio cinese Zhang, che ha perso in due set tirati. Assieme alla vittoria, Sinner aggiunge al montepremi stagionale ben 421 mila euro. Quasi la metà invece per l’altro finalista.

L’Italia del Tennis vola con Bolelli e Vavassori

Per l’Italia del Tennis era già arrivata la splendida notizia del successo del titolo di doppio da parte di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sempre ad Halle, con tanto di primo posto nella classifica ATP Race 2024. Al momento in cui si scrive invece è ancora in corso la finale tra Paul e Musetti al Queen’s.

