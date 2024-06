Il numero uno di Parigi è Carlos Alcaraz. Dopo aver eliminato Sinner in semifinale, lo spagnolo mangia anche Zverev, portando alla pari i dieci precedenti tra i due, e conquista per la prima volta in carriera il Roland Garros. Gettaprima alle ortiche un set di vantaggio (perso 6-3), lasciandone due all’avversario (2-6, 5-7), per poi rimontare e dominare nel finale: 6-1, 6-2, in quattro ore e venti minuti.

Gara combattuta, con un terzo set imprevedibile e finito al tie-break, dove il vincitore ha sprecato molto prima di sfoderare il suo miglior tennis dimostrando ottima tenuta mentale e fisica.

Per lo spagnolo è il terzo titolo Major della carriera (il quattordicesimo in totale) a soli 21 anni, dopo gli US Open 2022 e Wimbledon 2023. Diventa così il nuovo numero 2 del mondo dietro a Sinner. Zverev, che in classifica ATP resta quarto, rimanda ancora l’appuntamento col primo slam: si presentava a Parigi forte del trionfo al Foro Italico, nella sua seconda finale dopo quella di New York, contro Thiem nel 2020, ma la terra rossa ha conosciuto il suo nuovo re.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco