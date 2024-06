Crampo alla mano destra nel corso del terzo set per Jannik Sinner che nonostante il fastidio fisico continua a giocare e a macinare punti in un terzo set equilibrato, almeno fino al fastidio fisico, con Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo (a partire dal prossimo lunedì, 10 giugno) ha accusato il problema alla mano mentre era al servizio sul punteggio di 2-2.

Dal crampo alla rimonta

Momenti di apprensione per i tifosi e per gli italiani che stanno guardando l’attesissima semifinale del Roland Garros tra i due giovani tennisti. Nonostante il fastidio alla mano e il massaggio del fisioterapista durante un break, Sinner è riuscito a conquistare il turno di battuta rimontando da 15-40, per poi strapparlo ad Alcaraz nel game successivo, portandosi sul 4-2. Tra un punto e l’altro il campione altoatesino ha effettuato esercizi di stretching alla mano ed ha usufruito anche di una serie di errori dello spagnolo.

Il massaggio del fisioterapista

Sinner, che ha vinto il primo set 6-2 per poi perdere il secondo 3-6, ha mantenuto la calma nel momento di difficoltà riuscendo a superare il crampo alla mano e lo strapotere fisico di Alcaraz nel secondo set e all’inizio del terzo. Ha giocato d’anticipo, provando ad accorciare gli scambi ed è riuscito a portare a casa il terzo set con il punteggio di 6-3.

