Il sorpasso in classifica su Novak Djokovic, infortunatosi nel secondo set degli ottavi di finale contro Cerundolo (contro cui è riuscito a vincere una partita straordinaria in rimonta al quinto set) arriva dopo il ritiro del serbo a seguito della risonanza magnetica svolta alle 15 di oggi pomeriggio al ginocchio destro. “Essere numero 1 è un sogno, ma mi dispiace per l’infortunio di Djokovic”, le prime parole di Sinner al termine del match con Dimitrov vinto 6-2 ,6-4, 6-7. Soddisfazione anche per Angelo Binaghi, presidente della Fitp: “Questo incredibile, storico traguardo è merito di un ragazzo straordinario, circondato da uno staff di valore assoluto. Jannik, oltretutto, ha alle spalle una famiglia che gli ha dato un bagaglio di valori che lo hanno portato a ottenere questo risultato ad appena 22 anni. Avere un italiano in cima al mondo riempie di orgoglio il nostro movimento e fa sentire realizzati tutte le persone che insieme a me in questo lungo periodo hanno con passione dedicato la loro vita al rilancio prima e al successo poi del tennis italiano. È una vittoria di tutto il sistema, dei nostri 14mila insegnanti di tennis, degli oltre quattromila circoli e di tutti i dirigenti che, tutto insieme, sono il motore di questo magnifico sport”.

Uno step annunciato, che si concretizzerà il prossimo 10 giugno, quando alla fine dello slam i punti in classifica dell’altoatesino varranno la prima posizione. Ad oggi sono 9125, e se dovesse vincere a Parigi arriverebbe a 10725 punti, contro gli 8360 di Djokovic. Il ritiro di Djokovic spiana la strada anche a Kasper Rud, che entrerà in semifinale senza giocare. Sinner in semifinale affronterà uno tra Alcaraz e Tsitsipas.

