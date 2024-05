“Sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico”. Così Jannik Sinner, numero due del mondo, mette fine al gossip e alle indiscrezioni che da settimane si rincorrevano sul suo presunto flirt con una collega tennista, la russa Anna Kalinskaya, 26 anni, più grande del campione italiano di quattro anni.

Sinner: “Non mi piace parlare della mia vita privata”

I due erano stati fotografati già nei giorni scorsi in un ristorante parigino, la Langosteria dello Cheval Blanc a pochi passi dalla Torre Eiffel. La conferma arriva nel corso della conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria all’esordio al Roland Garros, il secondo torneo dello Slam, contro l’americano Eurbanks. “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata…”.

Anna Kalinskaya, presente anche oggi sugli spalti del Suzanne-Lenglen per assistere alla gara di Sinner. Nata Mosca il 2 dicembre 1998, Anna è la numero 25 nella classifica Wta ed anche lei oggi, lunedì 27 maggio, è scesa in campo nel primo turno del Roland Garros. In passato è stata legata a un altro tennista, l’australiano Nick Kyrgios. Una relazione chiusa circa quattro anni fa con un post velenoso, cancellato dopo pochi minuti: “Tu non sei un ragazzaccio, semplicemente sei una persona cattiva”, il testo del messaggio.

Anna Kalinskaya is in the house to watch Jannik Sinner at Roland Garros. ❤️ (via @Ubitennis) pic.twitter.com/QBJy7oJMMI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2024

Sinner e la storia con Maria Braccini

Sinner fino a pochi mesi fa era legato sentimentalmente a Maria Braccini, fidanzata storica del tennista altoatesino. L’ultima volta che i due sono stati visti insieme in pubblico nel marzo scorso al Master di Miami.

