Niente internazionali di Roma per Jannik Sinner. Il dolore all’anca destra non è passato e dopo aver forzato nel torneo di Madrid, dove il tennista italiano, numero due del mondo, è sceso in campo nonostante i problemi fisici, i medici hanno sconsigliato la partecipazione al Foro Italico. L’annuncio arriva dall’account X dello stesso Sinner. “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con medici e specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare gli Internazionali d’Italia”.

Sinner salta Roma, Binaghi: “Sarà lo stesso un successo”

Una vera e propria mazzata in primis per i tifosi, che hanno quasi del tutto polverizzato i biglietti del torneo romano, poi per la Federtennis italiana che grazie al momento di gloria del tennista azzurro (vincitore lo scorso gennaio degli Australiano Open, suo primo torneo dello Slam) era pronto a far registrare numeri record per l’edizione 2024.

Guarda avanti Angelo Binaghi, presidente delle Federazione: “C’è dispiacere ma comprensione, nello sport può succedere. Speriamo di averlo il prossimo anno. Siamo convinti che questa edizione degli Internazionali sarà comunque bella e di grande successo”.

L’infortunio a Madrid, in campo nonostante il fastidio

Sinner paga l’errore di essere sceso in campo negli ottavi di finale di Madrid nonostante il dolore all’anca destro che già dal torneo di Montecarlo gli ha iniziato a creare problemi. Così nonostante la vittoria per 2-1 sul russo Karen Khachanov, Sinner ha dato forfait nei quarti contro Felix Auger-Aliassime. “È triste, ma meglio non peggiorare la situazione” il suo commento il primo maggio scorso. Settantadue ore dopo l’amara conferma. “Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano” scrive Sinner che prova a rassicurare i fan: “Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo”. Adesso l’obiettivo è tornare in forma in vista di Parigi, secondo torneo dello Slam in programma dal 26 maggio: “Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.

Come sta Sinner, il fastidio all’anca e il riposo

Sinner da da una decina di giorni avvertiva il fastidio all’anca destra, poi diventato infiammazione dopo essere sceso in campo nonostante il dolore. Adesso necessita di almeno una decina di giorni di riposo per non avere spiacevoli ricadute. Giocare a Roma avrebbe dunque significato mettere a repentaglio la partecipazione al Roland Garros oltre, cosa principale, rischiare di peggiorare le sue condizioni fisiche. Troppo stretti i tempi tra Madrid e Roma, impossibile per Sinner recuperare al meglio in una fase della stagione assai delicata perché dopo Parigi, a luglio c’è Wimbledon e ad agosto le Olimpiadi. Rischiare di fermarsi per settimane in questa fase potrebbe compromettere buona parte dell’anno sportivo.

A Roma sarà assente anche il numero tre del mondo, lo spagnolo Carlo Alcaraz, anche lui infortunatosi durante il torneo di casa, a Madrid, riportando un edema la muscolo dell’avanbraccio.

