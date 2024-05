Joe Biden ha alzato la voce. Non è ancora certo se funzionerà, ma il segnale che il presidente degli Stati Uniti ha mandato a Israele è stato netto: non avanzate su Rafah, a Gaza. In un’intervista esclusiva alla Cnn, infatti, Biden ha minacciato di sospendere la fornitura di armi a Tel Aviv, almeno quelle offensive, in caso di un’ulteriore vasta operazione di terra nella Striscia. Un intervento che è stato criticato duramente dal suo avversario alle presidenziali Usa, Donald Trump.

Biden: stop alle armi a Israele se invade Rafah

L’inquilino della Casa Bianca alla Cnn ha infatti spiegato il suo recente colloquio con Benjamin Netanyahu: “Ho detto chiaramente a Bibi e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro sostegno, se effettivamente attaccano questi centri abitati”. Cosa che, dice Biden, al momento ancora non è accaduto. Poi la sottolineatura: “Continueremo a garantire che Israele sia sicuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere agli attacchi giunti di recente dal Medio Oriente”. “Ma è semplicemente sbagliato. Non lo faremo, non forniremo armi e proiettili di artiglieria”, ha aggiunto. “Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah, ma non vi sono ancora entrati, non fornirò le armi”. Biden ha anche ammesso che le bombe statunitensi sono state usate anche per uccidere civili a Gaza da parte dell’esercito israeliano: “Civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza di quelle bombe e di altri modi in cui attaccano i centri abitati”, ha detto il presidente in merito alle bombe da 2.000 libbre (1000 kg circa) la cui fornitura è stata sospesa.

Poi il passaggio sulle questioni interne e sulle elezioni presidenziali in arrivo il prossimo novembre, in cui se la dovrà vedere ancora con Trump: “Potrebbe non accettare il risultato delle elezioni, vi assicuro che non lo accetterà”.

Trump: Biden ci porta alla terza guerra mondiale

Proprio Trump, nel commentare le parole di Biden sulle armi a Israele, non usa mezzi termini e attacca a testa bassa il suo avversario, chiamandolo “disonesto”, “corrotto” e “debole”. “Il disonesto Joe Biden, che lo sappia o meno, ha appena dichiarato che non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza. Hamas ha ucciso migliaia di civili innocenti, compresi i bambini, e tiene ancora in ostaggio gli americani, se gli ostaggi sono ancora vivi. Eppure, Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziatori li finanziano”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Biden è debole, corrotto e sta portando il mondo dritto verso la terza guerra mondiale. Ricordate: questa guerra in Israele, proprio come quella in Ucraina, non sarebbe MAI iniziata se io fossi stato alla Casa Bianca. Ma molto presto torneremo a chiedere LA PACE ATTRAVERSO LA FORZA!”, ha concluso l’ex presidente americano.

Redazione

Luca Sebastiani