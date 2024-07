La seconda puntata di Temptation Island riprende dalla promessa di Filippo Bisciglia: “Sono partiti a bomba”. E la puntata di stasera lo dimostrerà, ripartendo dal caso Lino Alessia, per poi cedere il passo ad un nuovo falò di confronto di un’altra coppia, e svelare infine il mistero su quella squalificata. Stasera si ripartirà proprio dai due fidanzati più discusso. Il ragazzo dovrà decidere se accettare un nuovo falò di confronto: “Non si farà la vacanza qua”, ammoniva Alessia che ha portato il ragazzo nell’isola per problemi di gelosia. La loro avventura nel programma terminerà con ogni probabilità già nel secondo episodio.

La macchia su Lino e il Falò di confronto

L’attenzione del web si è concentrata nei giorni scorsi su Lino, il più vivace dei due concorrenti di Temptation Island 2024, a causa di prove che lo accuserebbero di tradimento ripetuto. Screen e messaggi delle ragazze che sostengono di aver avuto una relazione con lui, riconoscendo il ragazzo in TV come il fidanzato di Alessia. Alcune segnalazioni indicano che Lino avrebbe mentito sul suo lavoro, che si sarebbe costruito un’altra identità, dicendo di essere un barbiere mentre in realtà è un rider per un’azienda di food delivery. E poi spazio a Jenny e Tony: la fidanzata confiderà alle altre partecipanti di temere un altro errore del DJ, che ha già ammesso di aver condotto una doppia vita in passato. Nel frattempo, Raul continua a disapprovare l’atteggiamento di Martina che, nel villaggio delle tentazioni, si è avvicinata a Carlo Marini. Il giovane sarà molto infastidito e potrebbe anche chiedere un falò di confronto anticipato. Per Martina, invece, la situazione sembra essere più semplice, poiché Raul non si è ancora avvicinato a nessun’altra ragazza. Bisciglia annuncia inoltre che ci sarà un altro falò di confronto. Poco si sa sulla coppia.

Seconda puntata, si scopre la coppia squalificata

I rumors concordano sul fatto che sarà questa, la seconda puntata di Temptation Island 2024, quella in cui si scoprirà la coppia squalificata. I responsabili sarebbero Alex e Vittoria alla ricerca di notorietà nel programma: una segnalazione riportata da Coming Soon afferma che i due non avrebbero mai avuto una vera relazione, ma l’avrebbero simulata per partecipare allo show condotto da Filippo Bisciglia. Bisognerà capire come la redazione abbia deciso di punire la coppia falsa. Alex Petri ha 36 anni, consulente energetico e giocatore di calcio a 5, e Vittoria Bricarello ne ha 34 anni è un’ex ballerina della Rai e allenatrice di ginnastica ritmica.

