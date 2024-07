I milioni di telespettatori che hanno guardato le prime puntate della nuova stagione lo hanno confermato: Temptation Island è un successo e tiene incollata l’Italia allo schermo. Almeno una parte consistente. Giovedì 11 luglio andrà in scena la terza puntata del reality show, mentre sono uscite le prime anticipazioni su cosa succederà alle coppie ancora in gara nei villaggi insieme a tentatori e tentatrici.

Temptation Island, cosa è successo nella seconda puntata

Alla fine della seconda puntata di Temptation Island si è vista Alessia minacciare di andare di corsa nel villaggio dei fidanzati, per incontrare Lino. Il ragazzo ha rifiutato già due falò di confronto, con la fidanzata che l’accusa di diversi tradimenti. Chi ha avuto il falò di confronto anticipato sono stati invece Christian e Ludovica, che sono poi usciti dal reality. Per Siria e Matteo, invece, la crisi è diventata palpabile, con la ragazza pronta a godersi la vita e a “stare bene”.

Temptation Island terza puntata, le anticipazioni

Secondo le anticipazioni, nella terza puntata Alessia è decisamente arrabbiata con il fidanzato Lino, visti i confronti rifiutati. E si capirà se i due si troveranno faccia a faccia. Ma saranno anche altri i protagonisti della puntata: Raul si troverà incredulo davanti ad alcune immagini che vedrà; Matteo e Siria saranno sempre più distanti, con l’uomo che farà fatica a capire le intenzioni della sua compagna. Ma le aspettative sono cresciute dopo che Filippo Bisciglia ha rivelato che una delle coppie arriverà a un punto di svolta cruciale. Potrebbe esserci spazio per un nuovo falò di confronto anticipato, dopo quello di Christian e Ludovica.

Temptation Island, dove vedere la terza puntata

Tutte le puntate di Temptation Island vanno in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa. Ma poi ogni puntata può essere rivista in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Witty Tv.

Temptation Island, le coppie rimaste in gara e uscite

Le coppie rimaste nel reality show sono sei, dopo l’uscita da parte di Ludovica e Christian Lanfranchi nella seconda puntata, e sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Raul Dumitras e Martina De Ioannon, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A condurre i giochi è Filippo Bisciglia, voce narrante e conduttore del reality, che ha già aperto i casting per la prossima stagione.

Cosa è successo a Christian e Ludovica dopo Temptation Island

La coppia uscita, composta da Christian e Ludovica, si è lasciata. I due sono tornati dopo un mese a Temptation Island per raccontare l’accaduto. Ludovica ha parlato così: “Ora vivo da sola e sono ripartita da zero, anche a livello lavorativo. Sono serena con me stessa, ho vissuto questa esperienza a pieno. Penso di essere stata coraggiosa e sincera, di aver fatto la cosa giusta per il bene mio e di Christian”. “Da parte mia non c’è quel sentimento che lui merita di avere, non posso darglielo. Non penso di avergli mancato di rispetto. Una volta fuori ci siamo risentiti al telefono e gli ho spiegato che questa sono io, ma che non gli ho mancato di rispetto. Lui ha capito e spera in un ritorno, non accetta questo distacco da me” ha aggiunto la ragazza che poi ha commentato anche il rapporto con il single Andrea: “In quei momenti mi dava cose che Christian non riusciva a darmi. Ci siamo sentiti un paio di volte, ma non ho rapporti con lui”.

Un po’ diversa la versione di Christian che dichiara di non voler tornare con Ludovica: “La mia decisione l’ho presa e metabolizzata, non mi merito di vedere certe cose. Resta il dispiacere perché ci ho creduto tanto. Se ho perdonato due volte un tradimento è perché amavo molto Ludovica. Da lei mi aspettavo almeno delle scuse per il suo comportamento, invece quando ci siamo sentiti cercava solo giustificazioni. Non ha capito il mio punto di vista: se sei fidanzata non puoi entrare in un bagno con uno che conosci da tre giorni. Se sia successo qualcosa o no, io non posso saperlo. Ora provo a rifarmi una vita e a stare sereno”.

