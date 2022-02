Tiziano Ferro annuncia tramite Instagram di essere diventato, insieme con il marito Victor Allen, padre di due bambini. “Il più alto degli onori, il più significativo degli oneri”, ha scritto il cantante nel post che ha dato la notizia”. Nella foto il cantante che abbraccia i neonati e sorride. I due neonati si chiamano Margherita e Andres. Il cantante ha anche precisato che saranno gli stessi bambini a decidere quando e se raccontare la loro provenienza.

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo – si legge sul social -. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Ferro ha 42 anni e 20 di carriera. Con Victor Allen è spostato dal 2019. Due le cerimonie: una a Los Angeles e un’altra a Sabaudia.

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A.”.

Ferro non aveva mai nascosto il desiderio di diventare padre: “In America perché voglio un figlio. Anche da solo”, aveva raccontato anni fa in un’intervista a Vanity Fair.

