Massima attenzione in Toscana, dove torna a scattare l’allerta meteo per una fase di tempo instabile con piogge e temporali. Forti rovesci in arrivo a partire da stasera, lunedì 4 maggio, con peggioramenti attesi dalle 7 di domani mattina fino alla mezzanotte, quando gran parte della regione sarà sotto “codice giallo”. L’analisi è arrivata dalla Sala operativa della protezione civile regionale, che ha invece stabilito l’allerta arancione per le aree interessate dall’incendio dei giorni scorsi del Monte Faeta, dove a causa della fragilità del territorio, è più alto il pericolo di dissesti di versante nella giornata martedì. Nelle prossime ore attesi cumulati massimi fino a 100-120 millimetri o localmente superiori sulle zone settentrionali.

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